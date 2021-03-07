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"الصحة": تسجيل 357 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 314 خلال الـ24 ساعة الماضية

الأمن العام: رصدنا التزاماً كبيراً بالإجراءات الاحترازية خلال الأيام الماضية

كشف عن ضبط أكثر من 209 آلاف مخالفة للاحترازات خلال الشهر الماضي

أكد الأمن العام أنه تم رصد التزام كبير بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال الأيام الماضية.

وكشف الأمن العام وفق "الإخبارية": رصدنا أكثر من 209 آلاف مخالفة للاحترازات خلال الشهر الماضي، وعلينا الاستفادة من قرار السماح بمزاولة كل الأنشطة.

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الأمن العام: رصدنا التزاماً كبيراً بالإجراءات الاحترازية خلال الأيام الماضية
سبق

أكد الأمن العام أنه تم رصد التزام كبير بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال الأيام الماضية.

وكشف الأمن العام وفق "الإخبارية": رصدنا أكثر من 209 آلاف مخالفة للاحترازات خلال الشهر الماضي، وعلينا الاستفادة من قرار السماح بمزاولة كل الأنشطة.

07 مارس 2021 - 23 رجب 1442
03:37 PM

الأمن العام: رصدنا التزاماً كبيراً بالإجراءات الاحترازية خلال الأيام الماضية

كشف عن ضبط أكثر من 209 آلاف مخالفة للاحترازات خلال الشهر الماضي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,116

أكد الأمن العام أنه تم رصد التزام كبير بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال الأيام الماضية.

وكشف الأمن العام وفق "الإخبارية": رصدنا أكثر من 209 آلاف مخالفة للاحترازات خلال الشهر الماضي، وعلينا الاستفادة من قرار السماح بمزاولة كل الأنشطة.

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