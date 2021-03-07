الأمن العام: رصدنا التزاماً كبيراً بالإجراءات الاحترازية خلال الأيام الماضية

أكد الأمن العام أنه تم رصد التزام كبير بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال الأيام الماضية.
وكشف الأمن العام وفق "الإخبارية": رصدنا أكثر من 209 آلاف مخالفة للاحترازات خلال الشهر الماضي، وعلينا الاستفادة من قرار السماح بمزاولة كل الأنشطة.
أكد الأمن العام أنه تم رصد التزام كبير بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال الأيام الماضية.
وكشف الأمن العام وفق "الإخبارية": رصدنا أكثر من 209 آلاف مخالفة للاحترازات خلال الشهر الماضي، وعلينا الاستفادة من قرار السماح بمزاولة كل الأنشطة.
أكد الأمن العام أنه تم رصد التزام كبير بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال الأيام الماضية.
وكشف الأمن العام وفق "الإخبارية": رصدنا أكثر من 209 آلاف مخالفة للاحترازات خلال الشهر الماضي، وعلينا الاستفادة من قرار السماح بمزاولة كل الأنشطة.
أكد الأمن العام أنه تم رصد التزام كبير بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال الأيام الماضية.
وكشف الأمن العام وفق "الإخبارية": رصدنا أكثر من 209 آلاف مخالفة للاحترازات خلال الشهر الماضي، وعلينا الاستفادة من قرار السماح بمزاولة كل الأنشطة.