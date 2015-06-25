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السفير الأمريكي لدى روسيا يعود إلى موسكو

"ساليفان" لفت إلى ضرورة تعاون الدولتين

أعلن السفير الأمريكي لدى روسيا جون ساليفان، اليوم (الخميس)، أنه عاد إلى موسكو بعد أن غادرها منذ شهر.

وقال "ساليفان": "يسرني أن أعود إلى موسكو لمواصلة العمل مع فريق موثوق ذي خبرة للبعثة الدبلوماسية الأمريكية لتمرير المصالح السياسية الخارجية للولايات المتحدة في روسيا"، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأضاف: "أعول على التعاون مع زملائنا في الحكومة الروسية لتحقيق هدفنا، الذي يتمثل في بناء علاقات مستقرة قابلة للتنبؤ بين الولايات المتحدة وروسيا".

ولفت إلى ضرورة التعاون في المجالات التي تستجيب للمصالح المشتركة، والتحاور في المجالات التي توجد فيها خلافات.

الرئيسية/ أخبار العالم

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السفير الأمريكي لدى روسيا يعود إلى موسكو
سبق

أعلن السفير الأمريكي لدى روسيا جون ساليفان، اليوم (الخميس)، أنه عاد إلى موسكو بعد أن غادرها منذ شهر.

وقال "ساليفان": "يسرني أن أعود إلى موسكو لمواصلة العمل مع فريق موثوق ذي خبرة للبعثة الدبلوماسية الأمريكية لتمرير المصالح السياسية الخارجية للولايات المتحدة في روسيا"، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأضاف: "أعول على التعاون مع زملائنا في الحكومة الروسية لتحقيق هدفنا، الذي يتمثل في بناء علاقات مستقرة قابلة للتنبؤ بين الولايات المتحدة وروسيا".

ولفت إلى ضرورة التعاون في المجالات التي تستجيب للمصالح المشتركة، والتحاور في المجالات التي توجد فيها خلافات.

24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
09:34 PM

السفير الأمريكي لدى روسيا يعود إلى موسكو

"ساليفان" لفت إلى ضرورة تعاون الدولتين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن السفير الأمريكي لدى روسيا جون ساليفان، اليوم (الخميس)، أنه عاد إلى موسكو بعد أن غادرها منذ شهر.

وقال "ساليفان": "يسرني أن أعود إلى موسكو لمواصلة العمل مع فريق موثوق ذي خبرة للبعثة الدبلوماسية الأمريكية لتمرير المصالح السياسية الخارجية للولايات المتحدة في روسيا"، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأضاف: "أعول على التعاون مع زملائنا في الحكومة الروسية لتحقيق هدفنا، الذي يتمثل في بناء علاقات مستقرة قابلة للتنبؤ بين الولايات المتحدة وروسيا".

ولفت إلى ضرورة التعاون في المجالات التي تستجيب للمصالح المشتركة، والتحاور في المجالات التي توجد فيها خلافات.

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