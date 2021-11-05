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برصاصة في بطنه.. قوات إسرائيلية تغتال براءة طفل منهية حياته

حادث وقع إثر اشتباكات شرقي مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة

الرئيسية/ أخبار العالم

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برصاصة في بطنه.. قوات إسرائيلية تغتال براءة طفل منهية حياته
سبق
05 نوفمبر 2021 - 30 ربيع الأول 1443
08:08 PM

برصاصة في بطنه.. قوات إسرائيلية تغتال براءة طفل منهية حياته

حادث وقع إثر اشتباكات شرقي مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,118
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,978
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,090
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,164

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