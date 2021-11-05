برصاصة في بطنه.. قوات إسرائيلية تغتال براءة طفل منهية حياته
حادث وقع إثر اشتباكات شرقي مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة
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برصاصة في بطنه.. قوات إسرائيلية تغتال براءة طفل منهية حياتهصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-11-05
05 نوفمبر 2021 - 30 ربيع الأول 1443
08:08 PM
برصاصة في بطنه.. قوات إسرائيلية تغتال براءة طفل منهية حياته
حادث وقع إثر اشتباكات شرقي مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة
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