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بطلب من "زيدان".. ريال مدريد يسعى لاستقطاب المجري "دومينيك"

تسعى إدارة ريال مدريد إلى التعاقد مع المجري دومينيك سوبوسلاي، لاعب لايبزيج، بطلب من زين الدين زيدان، الذي أبدى إعجابه الكبير بمستواه مؤخراً.
وأكدت صحيفة "بيلد" الألمانية، السبت، أن سوبوسلاي تلقى اتصالاً هاتفياً من زيدان، من أجل إقناعه بقول فكرة اللعب في ريال مدريد خلال الموسم القادم.
وينتظر لايبزيج عروضاً رسمية من الفرق المهتمة بضم صانع اللعب، حيث إنه يرتبط بعقد مع النادي حتى صيف 2022، وتبلغ قيمته السوقية نحو 25 مليون يورو.

ريال مدريد سوبوسلاي

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بطلب من "زيدان".. ريال مدريد يسعى لاستقطاب المجري "دومينيك"
سبق

تسعى إدارة ريال مدريد إلى التعاقد مع المجري دومينيك سوبوسلاي، لاعب لايبزيج، بطلب من زين الدين زيدان، الذي أبدى إعجابه الكبير بمستواه مؤخراً.
وأكدت صحيفة "بيلد" الألمانية، السبت، أن سوبوسلاي تلقى اتصالاً هاتفياً من زيدان، من أجل إقناعه بقول فكرة اللعب في ريال مدريد خلال الموسم القادم.
وينتظر لايبزيج عروضاً رسمية من الفرق المهتمة بضم صانع اللعب، حيث إنه يرتبط بعقد مع النادي حتى صيف 2022، وتبلغ قيمته السوقية نحو 25 مليون يورو.

05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442
04:58 PM

بطلب من "زيدان".. ريال مدريد يسعى لاستقطاب المجري "دومينيك"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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تسعى إدارة ريال مدريد إلى التعاقد مع المجري دومينيك سوبوسلاي، لاعب لايبزيج، بطلب من زين الدين زيدان، الذي أبدى إعجابه الكبير بمستواه مؤخراً.
وأكدت صحيفة "بيلد" الألمانية، السبت، أن سوبوسلاي تلقى اتصالاً هاتفياً من زيدان، من أجل إقناعه بقول فكرة اللعب في ريال مدريد خلال الموسم القادم.
وينتظر لايبزيج عروضاً رسمية من الفرق المهتمة بضم صانع اللعب، حيث إنه يرتبط بعقد مع النادي حتى صيف 2022، وتبلغ قيمته السوقية نحو 25 مليون يورو.

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