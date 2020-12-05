بطلب من "زيدان".. ريال مدريد يسعى لاستقطاب المجري "دومينيك"

تسعى إدارة ريال مدريد إلى التعاقد مع المجري دومينيك سوبوسلاي، لاعب لايبزيج، بطلب من زين الدين زيدان، الذي أبدى إعجابه الكبير بمستواه مؤخراً.

وأكدت صحيفة "بيلد" الألمانية، السبت، أن سوبوسلاي تلقى اتصالاً هاتفياً من زيدان، من أجل إقناعه بقول فكرة اللعب في ريال مدريد خلال الموسم القادم.

وينتظر لايبزيج عروضاً رسمية من الفرق المهتمة بضم صانع اللعب، حيث إنه يرتبط بعقد مع النادي حتى صيف 2022، وتبلغ قيمته السوقية نحو 25 مليون يورو.