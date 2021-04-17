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شاهد تعليقات السعوديين الطريفة على تغريدة الخطوط "جهزتوا الشنط؟"

حالة من الترقب.. والفكاهة سيدة الموقف

تفاعُل سريع من المغردين على جميع منصات التواصل الاجتماعي، خاصة "تويتر"، على تغريدة الخطوط الجوية السعودية "جهزتوا الشنط؟". وكانت الطرافة والفكاهة هي سيدة الموقف.

وقال "أبو غانم الظاهري": "الشنطة والعدة والجواز والتحصين جاهز منذ مبطئ.. منتظرينكم طال عمرك".

وقال "سنيور فهد": "حنا هنا من زمان، جهّزوا طياراتكم".

وعلق "وليد الطسان": "والله الشنط جاهزة، ومحصن وجاهز".

وكتب "طارق المنصور": "أهم شيء لا تحذفون التغريدة بعدين".

وغرد "عبدالحكيم الخليوي": "حنا جاهزين، بس أنتم جهّزوا صيانة الطيارات".

فيما قال "أحمد منديلي": "نحجز يعني أكيد ما تحذفون التغريدة، ويتأجل كل شيء؟ عطونا الأكيد، والدول المسموح علشان نعرف".

وغرد "عبدالله الطريفي": "جاهزييييييييين"، فيما كتب "عبدالرحمن الملا": "أنا شنطتي في قسم المفقودات، افتحوا المطار بس آخذها وأركب".

وعلق "بندر الشهري": "ننتظركم تفتحون". أما "فيصل اليامي" فغرد بقوله: "هلا وغلا بأجمل تغريدة، أنتو بس افتحوا، وما عليكم من الشنط".

الخطوط الجوية السعودية جهزتوا الشنط

الرئيسية/ سياحة / سفر وطيران

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شاهد تعليقات السعوديين الطريفة على تغريدة الخطوط "جهزتوا الشنط؟"
سبق

تفاعُل سريع من المغردين على جميع منصات التواصل الاجتماعي، خاصة "تويتر"، على تغريدة الخطوط الجوية السعودية "جهزتوا الشنط؟". وكانت الطرافة والفكاهة هي سيدة الموقف.

وقال "أبو غانم الظاهري": "الشنطة والعدة والجواز والتحصين جاهز منذ مبطئ.. منتظرينكم طال عمرك".

وقال "سنيور فهد": "حنا هنا من زمان، جهّزوا طياراتكم".

وعلق "وليد الطسان": "والله الشنط جاهزة، ومحصن وجاهز".

وكتب "طارق المنصور": "أهم شيء لا تحذفون التغريدة بعدين".

وغرد "عبدالحكيم الخليوي": "حنا جاهزين، بس أنتم جهّزوا صيانة الطيارات".

فيما قال "أحمد منديلي": "نحجز يعني أكيد ما تحذفون التغريدة، ويتأجل كل شيء؟ عطونا الأكيد، والدول المسموح علشان نعرف".

وغرد "عبدالله الطريفي": "جاهزييييييييين"، فيما كتب "عبدالرحمن الملا": "أنا شنطتي في قسم المفقودات، افتحوا المطار بس آخذها وأركب".

وعلق "بندر الشهري": "ننتظركم تفتحون". أما "فيصل اليامي" فغرد بقوله: "هلا وغلا بأجمل تغريدة، أنتو بس افتحوا، وما عليكم من الشنط".

17 إبريل 2021 - 5 رمضان 1442
11:23 PM

شاهد تعليقات السعوديين الطريفة على تغريدة الخطوط "جهزتوا الشنط؟"

حالة من الترقب.. والفكاهة سيدة الموقف

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خالد خليل - الرياض
6
2,723

تفاعُل سريع من المغردين على جميع منصات التواصل الاجتماعي، خاصة "تويتر"، على تغريدة الخطوط الجوية السعودية "جهزتوا الشنط؟". وكانت الطرافة والفكاهة هي سيدة الموقف.

وقال "أبو غانم الظاهري": "الشنطة والعدة والجواز والتحصين جاهز منذ مبطئ.. منتظرينكم طال عمرك".

وقال "سنيور فهد": "حنا هنا من زمان، جهّزوا طياراتكم".

وعلق "وليد الطسان": "والله الشنط جاهزة، ومحصن وجاهز".

وكتب "طارق المنصور": "أهم شيء لا تحذفون التغريدة بعدين".

وغرد "عبدالحكيم الخليوي": "حنا جاهزين، بس أنتم جهّزوا صيانة الطيارات".

فيما قال "أحمد منديلي": "نحجز يعني أكيد ما تحذفون التغريدة، ويتأجل كل شيء؟ عطونا الأكيد، والدول المسموح علشان نعرف".

وغرد "عبدالله الطريفي": "جاهزييييييييين"، فيما كتب "عبدالرحمن الملا": "أنا شنطتي في قسم المفقودات، افتحوا المطار بس آخذها وأركب".

وعلق "بندر الشهري": "ننتظركم تفتحون". أما "فيصل اليامي" فغرد بقوله: "هلا وغلا بأجمل تغريدة، أنتو بس افتحوا، وما عليكم من الشنط".

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