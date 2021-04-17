وعلق "بندر الشهري": "ننتظركم تفتحون". أما "فيصل اليامي" فغرد بقوله: "هلا وغلا بأجمل تغريدة، أنتو بس افتحوا، وما عليكم من الشنط".

وغرد "عبدالله الطريفي": "جاهزييييييييين"، فيما كتب "عبدالرحمن الملا": "أنا شنطتي في قسم المفقودات، افتحوا المطار بس آخذها وأركب".

فيما قال "أحمد منديلي": "نحجز يعني أكيد ما تحذفون التغريدة، ويتأجل كل شيء؟ عطونا الأكيد، والدول المسموح علشان نعرف".

وكتب "طارق المنصور": "أهم شيء لا تحذفون التغريدة بعدين".

وقال "سنيور فهد": "حنا هنا من زمان، جهّزوا طياراتكم".

وقال "أبو غانم الظاهري": "الشنطة والعدة والجواز والتحصين جاهز منذ مبطئ.. منتظرينكم طال عمرك".

تفاعُل سريع من المغردين على جميع منصات التواصل الاجتماعي، خاصة "تويتر"، على تغريدة الخطوط الجوية السعودية "جهزتوا الشنط؟". وكانت الطرافة والفكاهة هي سيدة الموقف.

شاهد تعليقات السعوديين الطريفة على تغريدة الخطوط "جهزتوا الشنط؟" خالد خليل سبق 2021-04-17 تفاعُل سريع من المغردين على جميع منصات التواصل الاجتماعي، خاصة "تويتر"، على تغريدة الخطوط الجوية السعودية "جهزتوا الشنط؟". وكانت الطرافة والفكاهة هي سيدة الموقف. وقال "أبو غانم الظاهري": "الشنطة والعدة والجواز والتحصين جاهز منذ مبطئ.. منتظرينكم طال عمرك". وقال "سنيور فهد": "حنا هنا من زمان، جهّزوا طياراتكم". وعلق "وليد الطسان": "والله الشنط جاهزة، ومحصن وجاهز". وكتب "طارق المنصور": "أهم شيء لا تحذفون التغريدة بعدين". وغرد "عبدالحكيم الخليوي": "حنا جاهزين، بس أنتم جهّزوا صيانة الطيارات". فيما قال "أحمد منديلي": "نحجز يعني أكيد ما تحذفون التغريدة، ويتأجل كل شيء؟ عطونا الأكيد، والدول المسموح علشان نعرف". وغرد "عبدالله الطريفي": "جاهزييييييييين"، فيما كتب "عبدالرحمن الملا": "أنا شنطتي في قسم المفقودات، افتحوا المطار بس آخذها وأركب". وعلق "بندر الشهري": "ننتظركم تفتحون". أما "فيصل اليامي" فغرد بقوله: "هلا وغلا بأجمل تغريدة، أنتو بس افتحوا، وما عليكم من الشنط".

17 إبريل 2021 - 5 رمضان 1442 11:23 PM

شاهد تعليقات السعوديين الطريفة على تغريدة الخطوط "جهزتوا الشنط؟" حالة من الترقب.. والفكاهة سيدة الموقف





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تفاعُل سريع من المغردين على جميع منصات التواصل الاجتماعي، خاصة "تويتر"، على تغريدة الخطوط الجوية السعودية "جهزتوا الشنط؟". وكانت الطرافة والفكاهة هي سيدة الموقف.

وقال "أبو غانم الظاهري": "الشنطة والعدة والجواز والتحصين جاهز منذ مبطئ.. منتظرينكم طال عمرك".

وقال "سنيور فهد": "حنا هنا من زمان، جهّزوا طياراتكم".

وعلق "وليد الطسان": "والله الشنط جاهزة، ومحصن وجاهز".

وكتب "طارق المنصور": "أهم شيء لا تحذفون التغريدة بعدين".

وغرد "عبدالحكيم الخليوي": "حنا جاهزين، بس أنتم جهّزوا صيانة الطيارات".

فيما قال "أحمد منديلي": "نحجز يعني أكيد ما تحذفون التغريدة، ويتأجل كل شيء؟ عطونا الأكيد، والدول المسموح علشان نعرف".

وغرد "عبدالله الطريفي": "جاهزييييييييين"، فيما كتب "عبدالرحمن الملا": "أنا شنطتي في قسم المفقودات، افتحوا المطار بس آخذها وأركب".

وعلق "بندر الشهري": "ننتظركم تفتحون". أما "فيصل اليامي" فغرد بقوله: "هلا وغلا بأجمل تغريدة، أنتو بس افتحوا، وما عليكم من الشنط".