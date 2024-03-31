"جامع الزيتونة ومسجد عقبة والمدينة العتيقة بالقيروان" .. 3 مشروعات يُطلقها الملك من تونس

أزاح مع السبسي الستار عن حجر الأساس لمشروع إنجاز وتجهيز مستشفى الملك سلمان الجامعي

أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - والرئيس محمد الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، أمس الجمعة، في قصر قرطاج بالعاصمة تونس، ثلاثة مشروعات بالجمهورية التونسية.

فقد أزاحا الستار عن لوحة مشروع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لترميم جامع عقبة بن نافع، والمدينة العتيقة بالقيروان، ومشروع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لترميم جامع الزيتونة المعمور، وحجر الأساس لمشروع إنجاز وتجهيز مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجامعي بالقيروان.

وكان خادم الحرمين الشريفين، والرئيس محمد الباجي قائد السبسي، قد شهدا أمس في قصر قرطاج بالعاصمة تونس، توقيع اتفاقيتيْن بين حكومتَي المملكة العربية السعودية والجمهورية التونسية.

فقد تم توقيع اتفاقية قرض تنموي لمشروع حماية المدن والمناطق العمرانية من الفيضانات، واتفاقية تمويل صادرات سعودية لمصلحة الشركة التونسية لصناعات التكرير، وقّعهما من الجانب السعودي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومن الجانب التونسي وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي.