النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"هلال الباحة" يشارك بمهرجانات عيد الفطر من اليوم الأول للعاشر

"الزهراني" : تم مباشرة 198 حالة في 1050 ساعة تطوعية

شارك فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة ممثلاً بإدارة التطوع بالمنطقة وبتوجيه مباشر من مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة خالد بن محمد الغامدي بالفرق التطوعية والوجود المستمر بالاحتفالات والمهرجانات بالمنطقة منذ أول أيام عيد الفطر المبارك وحتى اليوم العاشر.

وصرح المتحدث الرسمي ومدير إدارة التطوع بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني بأن الفرق التطوعية شاركت بالوجود بمدينة الباحة ومحافظات المنطقة شملت: افتتاح منتزه الحسام وإقامة حفل أهالي المنطقة بعيد الفطر وفعاليات العيد بمهرجان ديار العز بمحافظة بلجرشي طوال فترة المهرجان ومهرجان الورود والعطور الأول بمحافظة القرى لمدة ثلاثة أيام.

وقال إن الفرق التطوعية شاركت أيضًا في فعاليات العيد وصيف مهرجان منتزه الفراشة بمحافظة المندق والتمركز الإسعافي التطوعي بمنتزه الحسام بالمنطقة، حيث تم تسجيل عدد 198 حالة تم مباشرتها والتعامل معها جنبًا إلى جنب مع الفرق الإسعافية ونقل عدد منها، وبلغ مجموع عدد الساعات التطوعية 1050 ساعة.

واختتم "الزهراني" قائلاً: تواصل إدارة التطوع ضمن الخطة الصيفية للفرع بالتوعية والتثقيف الإسعافي وإيصال رسالة هيئة الهلال الأحمر السعودي بمتابعة مدير عام الإدارة العامة للتطوع والوجود بالمهرجانات والمناسبات الرسمية والفعاليات بالتنسيق مع إدارة الشؤون الإسعافية بالمنطقة والدعم الإسعافي التطوعي .

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"هلال الباحة" يشارك بمهرجانات عيد الفطر من اليوم الأول للعاشر
سبق

شارك فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة ممثلاً بإدارة التطوع بالمنطقة وبتوجيه مباشر من مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة خالد بن محمد الغامدي بالفرق التطوعية والوجود المستمر بالاحتفالات والمهرجانات بالمنطقة منذ أول أيام عيد الفطر المبارك وحتى اليوم العاشر.

وصرح المتحدث الرسمي ومدير إدارة التطوع بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني بأن الفرق التطوعية شاركت بالوجود بمدينة الباحة ومحافظات المنطقة شملت: افتتاح منتزه الحسام وإقامة حفل أهالي المنطقة بعيد الفطر وفعاليات العيد بمهرجان ديار العز بمحافظة بلجرشي طوال فترة المهرجان ومهرجان الورود والعطور الأول بمحافظة القرى لمدة ثلاثة أيام.

وقال إن الفرق التطوعية شاركت أيضًا في فعاليات العيد وصيف مهرجان منتزه الفراشة بمحافظة المندق والتمركز الإسعافي التطوعي بمنتزه الحسام بالمنطقة، حيث تم تسجيل عدد 198 حالة تم مباشرتها والتعامل معها جنبًا إلى جنب مع الفرق الإسعافية ونقل عدد منها، وبلغ مجموع عدد الساعات التطوعية 1050 ساعة.

واختتم "الزهراني" قائلاً: تواصل إدارة التطوع ضمن الخطة الصيفية للفرع بالتوعية والتثقيف الإسعافي وإيصال رسالة هيئة الهلال الأحمر السعودي بمتابعة مدير عام الإدارة العامة للتطوع والوجود بالمهرجانات والمناسبات الرسمية والفعاليات بالتنسيق مع إدارة الشؤون الإسعافية بالمنطقة والدعم الإسعافي التطوعي .

16 يونيو 2019 - 13 شوّال 1440
12:06 AM

"هلال الباحة" يشارك بمهرجانات عيد الفطر من اليوم الأول للعاشر

"الزهراني" : تم مباشرة 198 حالة في 1050 ساعة تطوعية

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
0
15

شارك فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة ممثلاً بإدارة التطوع بالمنطقة وبتوجيه مباشر من مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة خالد بن محمد الغامدي بالفرق التطوعية والوجود المستمر بالاحتفالات والمهرجانات بالمنطقة منذ أول أيام عيد الفطر المبارك وحتى اليوم العاشر.

وصرح المتحدث الرسمي ومدير إدارة التطوع بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني بأن الفرق التطوعية شاركت بالوجود بمدينة الباحة ومحافظات المنطقة شملت: افتتاح منتزه الحسام وإقامة حفل أهالي المنطقة بعيد الفطر وفعاليات العيد بمهرجان ديار العز بمحافظة بلجرشي طوال فترة المهرجان ومهرجان الورود والعطور الأول بمحافظة القرى لمدة ثلاثة أيام.

وقال إن الفرق التطوعية شاركت أيضًا في فعاليات العيد وصيف مهرجان منتزه الفراشة بمحافظة المندق والتمركز الإسعافي التطوعي بمنتزه الحسام بالمنطقة، حيث تم تسجيل عدد 198 حالة تم مباشرتها والتعامل معها جنبًا إلى جنب مع الفرق الإسعافية ونقل عدد منها، وبلغ مجموع عدد الساعات التطوعية 1050 ساعة.

واختتم "الزهراني" قائلاً: تواصل إدارة التطوع ضمن الخطة الصيفية للفرع بالتوعية والتثقيف الإسعافي وإيصال رسالة هيئة الهلال الأحمر السعودي بمتابعة مدير عام الإدارة العامة للتطوع والوجود بالمهرجانات والمناسبات الرسمية والفعاليات بالتنسيق مع إدارة الشؤون الإسعافية بالمنطقة والدعم الإسعافي التطوعي .

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,788
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,565
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,475
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,419

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري
كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

كيف يختار الطلاب التخصصات المطلوبة لسوق العمل؟

عبدالغني الشيخ
استودعك الله يا مسافر..!

استودعك الله يا مسافر..!

بدر الغامدي
الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

الأتمتة.. ومتغيرات الوظائف المستقبلية

ثامر الحربي
توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

توافُق "استثنائي" أوجده خادم الحرمين الشريفين

ماجد البريكان
الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

الكوارث المهنية وأزمات الإدارة

عبدالغني الشيخ
كأس العالم في خطر..!

كأس العالم في خطر..!

صالح المسلّم
كلنا (محمد)

كلنا (محمد)

سلطان رديف

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة