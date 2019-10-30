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خادم الحرمين يستقبل الرئيس البرازيلي ويقيم مأدبة غداء تكريماً له

بحضور عدد من الأمراء والوزراء وقادة القطاعات العسكرية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم، الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، بحضور أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز.

ورحب خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- بالرئيس البرازيلي والوفد المرافق له في المملكة، فيما أبدى الرئيس البرازيلي سعادته بزيارة المملكة، ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

وفي صالون الاستقبال، صافح الرئيس البرازيلي الأمراء، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية، كما صافح خادم الحرمين الشريفين، الوفد الرسمي المرافق للرئيس البرازيلي.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- مأدبة غداء تكريماً للرئيس البرازيلي، والوفد المرافق له.

خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز الرئيس البرازيلي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يستقبل الرئيس البرازيلي ويقيم مأدبة غداء تكريماً له
سبق

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم، الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، بحضور أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز.

ورحب خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- بالرئيس البرازيلي والوفد المرافق له في المملكة، فيما أبدى الرئيس البرازيلي سعادته بزيارة المملكة، ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

وفي صالون الاستقبال، صافح الرئيس البرازيلي الأمراء، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية، كما صافح خادم الحرمين الشريفين، الوفد الرسمي المرافق للرئيس البرازيلي.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- مأدبة غداء تكريماً للرئيس البرازيلي، والوفد المرافق له.

30 أكتوبر 2019 - 2 ربيع الأول 1441
04:49 PM

خادم الحرمين يستقبل الرئيس البرازيلي ويقيم مأدبة غداء تكريماً له

بحضور عدد من الأمراء والوزراء وقادة القطاعات العسكرية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- اليوم، الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، بحضور أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز.

ورحب خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- بالرئيس البرازيلي والوفد المرافق له في المملكة، فيما أبدى الرئيس البرازيلي سعادته بزيارة المملكة، ولقائه خادم الحرمين الشريفين.

وفي صالون الاستقبال، صافح الرئيس البرازيلي الأمراء، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية، كما صافح خادم الحرمين الشريفين، الوفد الرسمي المرافق للرئيس البرازيلي.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- مأدبة غداء تكريماً للرئيس البرازيلي، والوفد المرافق له.

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