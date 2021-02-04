المملكة توقف استقبال 259 رحلة جوية يوميًا من 20 دولة.. شاهد التفاصيل

الأكثر من مصر والإمارات وأمريكا

بعد إعلان وزارة الداخلية السعودية أنه وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية في المملكة، تقرر تعليق السماح بدخول السعودية لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتاً للقادمين من 20 دولة ترصد "سبق" عدد الرحلات التي توقف استقبالها من الخارج إلى مطارات المملكة المتنوعة وفقًا لأرقام منصة السفر "ويجو":

1- دولة الإمارات العربية المتحدة وتستقبل المملكة يوميًا 15 رحلة بواقع 3 للمدينة المنورة و3 الرياض و3 جدة و3 بريدة و3 الدمام، وهذه الرحلات تخص الناقلات الإماراتية فقط.

2- جمهورية ألمانيا الاتحادية 22 رحلة أسبوعيًا بواقع 5 رحلات إلى المدينة المنورة و6 للرياض و6 الدمام و5 جدة، وتشمل الناقلات الألمانية والسعودية.

3- الولايات المتحدة الأمريكية، وتستقبل المملكة 25 رحلة يوميًا بواقع 5 رحلات إلى المدينة المنورة و7إالى جدة و7 إلى الرياض و6 إلى الدمام، وتشمل النقالات الأميريكية المتنوعة والسعودية.

4- جمهورية إندونيسيا، وتستقبل المملكة 9 رحلات يوميًا بواقع 3 رحلات للمدينة المنورة 2 للرياض و3 لجدة وواحدة للدمام، وتشمل الطيران الإندونيسي والخطوط السعودية.

5- إيرلندا، وتستقبل المملكة 5 رحلات يوميًا إلى الرياض وجدة، تشمل الناقلات السعودية والإيرلندية والبريطانية.

6- الجمهورية الإيطالية وتستقبل المملكة 20 رحلة يوميًا، بواقع 5 رحلات إلى المدينة المنورة و7 إلى الرياض وواحدة إلى بريدة و7 إلى جدة وتشمل الخطوط السعودية والإيطالية.

7- جمهورية باكستان الإسلامية، وتستقبل المملكة 23 رحلة يوميًا بواقع 4 رحلات إلى المدنية المنورة و5 للدمام و5 إلى الرياض و5 إلى جدة و4 إلى بريدة وتشمل الخطوط الباكستانية والسعودية.

8- جمهورية البرازيل الاتحادية وتستقبل المملكة 6 رحلات، بواقع رحلة واحدة إلى المدينة المنورة و2 للرياض و2 الدمام وواحدة إلى جدة، وتشمل الطيران من البرازيل والخطوط السعودية.

9- الجمهورية البرتغالية وتستقبل رحلتين فقط إلى الرياض، وتشمل الطيران البرتغالي.

10- المملكة المتحدة وتستقبل المملكة 4 رحلات مباشرة بواقع واحدة للمدينة المنورة و2 للرياض وواحدة لجدة، وتشمل الخطوط البريطانية.

11- جمهورية تركيا تستقبل المملكة 25 رحلة، بواقع 5 إلى المدينة المنورة و6 إلى جدة و6 إلى الدمام و6 إلى الرياض و2 إلى بريدة، وتشمل الناقلات السعودية والخطوط التركية.

12- جمهورية جنوب إفريقيا وتستقبل المملكة 6 رحلات، بواقع واحدة إلى المدينة المنورة وواحدة إلى الدمام و2 إلى الرياض و2 إلى جدة وتشمل الخطوط السعودية والجنوب أفريقية.

13- مملكة السويد وتستقبل المملكة 9 رحلات، واحدة إلى المدينة المنورة و3 إلى الرياض و2 إلى جدة و3 إلى الدمام، وتشمل الخطوط السعودية والسويدية.

14- الاتحاد السويسري وتستقبل المملكة 12 رحلة يوميًا، بواقع 3 رحلات إلى جدة و3 إلى الرياض و3 إلى الدمام و3 إلى المدينة المنورة وتشمل الخطوط السويسرية والسعودية.

15- جمهورية فرنسا وتستقبل المملكة 21 رحلة إلى جدة 6 رحلات والرياض 6 رحلات والمدينة المنورة 5 والدمام 6 رحلات، وتشمل الخطوط السعودية والفرنسية.

16- الجمهورية اللبنانية وتستقبل المملكة يوميًا 5 رحلات يوميًا إلى المدينة المنورة والرياض والدمام وجدة وبريدة من طيران الشرق الأوسط والناقلات السعودية.

17- جمهورية مصر العربية، وتستقبل المملكة 16 رحلة يوميا بواقع واحدة للمدينة المنورة و 4 للرياض و4 جدة و4 رحلات الى الدمام و3 الى بريدة وتشمل خطوط مصر للطيران

18- جمهورية الهند وتستقبل المملكة 21 رحلة يوميا بواقع 5 رحلات الى المدينة المنورة و5 للرياض و5 لجدة و5 للدمام وواحدة الى بريدة وتشمل الناقلات الهندية والخطوط السعودية

19- اليابان، وتستقبل المملكة 10 رحلات يوميًا بواقع واحدة للمدينة المنورة و4 للرياض و3 إلى جدة و2 للدمام، وتشمل الخطوط السعودية والطيران الياباني.

20- جمهورية الأرجنتين، وتستقبل المملكة 3 رحلات يوميًا للطيران المشارك بالرمز مع الخطوط السعودية والأرجنيتنية.