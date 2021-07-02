بدأت أمانة العاصمة المقدسة، بشكل فعلي، في إيقاف تقديم معاملات رخص البناء والكروكي من نظام "سبيل"؛ وذلك بناءً على قرار تفعيل رخص البناء الجديدة على منصة بلدي. وأصدرت أمانة العاصمة المقدسة تعميماً للشركات والمكاتب الهندسية، بمنع تقديم المعاملات الجديدة (رخص بناء- كروكي) من خلال المكاتب الهندسية على نظام سبيل. وبحسب معلومات، فإن المعاملات التي تم تقديمها قبل موعد تفعيل رخص البناء الجديدة أي قبل تاريخ 1 يوليو الجاري؛ فسيتم استكمالها على النظام القديم "نظام سبيل"، بينما يقتصر العمل بموجب القرار الجديد على طلبات الرخص الجديدة فقط دون غيرها.

رسمياً.. إيقاف تقديم معاملات رخص البناء عبر "سبيل" بمكة والقديم يُستكمل عبدالرزاق البجالي سبق 2021-07-02 بدأت أمانة العاصمة المقدسة، بشكل فعلي، في إيقاف تقديم معاملات رخص البناء والكروكي من نظام "سبيل"؛ وذلك بناءً على قرار تفعيل رخص البناء الجديدة على منصة بلدي.



وأصدرت أمانة العاصمة المقدسة تعميماً للشركات والمكاتب الهندسية، بمنع تقديم المعاملات الجديدة (رخص بناء- كروكي) من خلال المكاتب الهندسية على نظام سبيل.



وبحسب معلومات، فإن المعاملات التي تم تقديمها قبل موعد تفعيل رخص البناء الجديدة أي قبل تاريخ 1 يوليو الجاري؛ فسيتم استكمالها على النظام القديم "نظام سبيل"، بينما يقتصر العمل بموجب القرار الجديد على طلبات الرخص الجديدة فقط دون غيرها.

02 يوليو 2021 - 22 ذو القعدة 1442 03:37 PM

رسمياً.. إيقاف تقديم معاملات رخص البناء عبر "سبيل" بمكة والقديم يُستكمل فيما يقتصر العمل بموجب القرار الجديد على الطلبات الجديدة فقط دون غيرها





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بدأت أمانة العاصمة المقدسة، بشكل فعلي، في إيقاف تقديم معاملات رخص البناء والكروكي من نظام "سبيل"؛ وذلك بناءً على قرار تفعيل رخص البناء الجديدة على منصة بلدي.



وأصدرت أمانة العاصمة المقدسة تعميماً للشركات والمكاتب الهندسية، بمنع تقديم المعاملات الجديدة (رخص بناء- كروكي) من خلال المكاتب الهندسية على نظام سبيل.



وبحسب معلومات، فإن المعاملات التي تم تقديمها قبل موعد تفعيل رخص البناء الجديدة أي قبل تاريخ 1 يوليو الجاري؛ فسيتم استكمالها على النظام القديم "نظام سبيل"، بينما يقتصر العمل بموجب القرار الجديد على طلبات الرخص الجديدة فقط دون غيرها.