"الوطني للأرصاد" ينبّه من هطول أمطار رعدية على الطائف.. و"المدني" يحذّر

قال: مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وانعدامٍ في الرؤية تستمر حتى 8 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وانعدامٍ في الرؤية؛ تستمر إلى الساعة 8 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني، المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.