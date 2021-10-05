"الوطني للأرصاد" ينبّه من هطول أمطار رعدية على الطائف.. و"المدني" يحذّر
قال: مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وانعدامٍ في الرؤية تستمر حتى 8 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وانعدامٍ في الرؤية؛ تستمر إلى الساعة 8 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني، المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
"الوطني للأرصاد" ينبّه من هطول أمطار رعدية على الطائف.. و"المدني" يحذّر
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2021-10-05
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وانعدامٍ في الرؤية؛ تستمر إلى الساعة 8 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني، المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
05 أكتوبر 2021 - 28 صفر 1443
08:39 AM
"الوطني للأرصاد" ينبّه من هطول أمطار رعدية على الطائف.. و"المدني" يحذّر
قال: مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وانعدامٍ في الرؤية تستمر حتى 8 مساءً
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظة الطائف مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وانعدامٍ في الرؤية؛ تستمر إلى الساعة 8 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني، المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.