بعد بلاغ مواطن.. ضبط قائد مركبة نشر فيديو لارتكابه مخالفات مرورية بجدة

تهور وسرعة في طريق كوبري بريمان.. وإحالة لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام

ضبط "مرور محافظة جدة"، قائد مركبة بعد نشره مقطعًا بوسائل التواصل الاجتماعي وهو يرتكب مخالفات مرورية.

وأوضح حساب "المرور" على "تويتر"، أنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام؛ وذلك في تجاوب سريع مع بلاغ مواطن وضح مخالفة أحد الأشخاص، بيّن فيها أن مراهقًا يقوم بالتهور والسرعة في طريق كوبري بريمان بجدة، ويقوم بنشرها بموقع التواصل الاجتماعي.