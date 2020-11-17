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إصابة لاعب المنتخب الأول "أيمن يحيى" بفيروس كورونا

اللاعب سيخضع للعزل الصحي وفقًا للإجراءات المتبعة

أعلن المنتخب السعودي اليوم، إصابة لاعب المنتخب الوطني الأول "أيمن يحيى" بفيروس كورونا.

وقال حساب المنتخب على تويتر: أظهرت الفحوصات الطبية إصابة لاعب المنتخب الوطني الأول "أيمن يحيى" بفيروس كورونا، وسيخضع اللاعب للعزل الصحي وفقًا للإجراءات المتبعة من وزارة الصحة.

المنتخب السعودي أيمن يحيى فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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إصابة لاعب المنتخب الأول "أيمن يحيى" بفيروس كورونا
سبق

أعلن المنتخب السعودي اليوم، إصابة لاعب المنتخب الوطني الأول "أيمن يحيى" بفيروس كورونا.

وقال حساب المنتخب على تويتر: أظهرت الفحوصات الطبية إصابة لاعب المنتخب الوطني الأول "أيمن يحيى" بفيروس كورونا، وسيخضع اللاعب للعزل الصحي وفقًا للإجراءات المتبعة من وزارة الصحة.

17 نوفمبر 2020 - 2 ربيع الآخر 1442
12:04 PM

إصابة لاعب المنتخب الأول "أيمن يحيى" بفيروس كورونا

اللاعب سيخضع للعزل الصحي وفقًا للإجراءات المتبعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن المنتخب السعودي اليوم، إصابة لاعب المنتخب الوطني الأول "أيمن يحيى" بفيروس كورونا.

وقال حساب المنتخب على تويتر: أظهرت الفحوصات الطبية إصابة لاعب المنتخب الوطني الأول "أيمن يحيى" بفيروس كورونا، وسيخضع اللاعب للعزل الصحي وفقًا للإجراءات المتبعة من وزارة الصحة.

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