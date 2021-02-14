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ليكون الإجمالي (30) يوماً قابلة للتمديد

مصدر مسؤول في وزارة الداخلية: تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية مدة (20) يوماً بدءاً من مساء اليوم الأحد

مصدر مسؤول في وزارة الداخلية: تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية مدة (20) يوماً بدءاً من مساء اليوم الأحد

ليكون الإجمالي (30) يوماً قابلة للتمديد

صرَّحَ مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه إلحاقاً بالبيان الصادر في 21 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 3 فبراير 2021م، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ولأهمية تكثيف الجهود لتفادي مخاطر ارتفاع المنحنى الوبائي في مناطق المملكة خصوصاً مع وجود مؤشرات على ذلك، والتراخي الظاهر في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة، ولأهمية المحافظة على الصحة العامة للمجتمع ومكتسبات جهود الفترة الماضية على جميع المستويات، ولغرض تحقيق السيطرة المثلى على الوضع الوبائي، ولأهمية إتمام دورتين وبائيتين كاملتين من تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة، فقد تقرر تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية التالية مدة (20) يوماً إضافياً بدءاً من الساعة العاشرة من مساء يوم الأحد 2 / 7 / 1442هـ الموافق 14 / 2 / 2021م، ليكون الإجمالي (30) يوماً قابلة للتمديد حسب متطلبات الوضع الوبائي :
1 ) لا يزيد الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عن 20 شخصاً.
2 ) إيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية.
3 ) إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية.
4 ) تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية.
ونوَّه المصدر إلى أهمية التزام الجميع بذلك، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الأخرى الواردة في البيان السابق، الخاصة بالمناسبات، والاجتماعات، والتجمعات، والحفلات، والجنائز.
وأضاف المصدر أن جميع الإجراءات الاحترازية المشار إليها تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصدر مسؤول في وزارة الداخلية: تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية مدة (20) يوماً بدءاً من مساء اليوم الأحد
سبق

صرَّحَ مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه إلحاقاً بالبيان الصادر في 21 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 3 فبراير 2021م، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ولأهمية تكثيف الجهود لتفادي مخاطر ارتفاع المنحنى الوبائي في مناطق المملكة خصوصاً مع وجود مؤشرات على ذلك، والتراخي الظاهر في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة، ولأهمية المحافظة على الصحة العامة للمجتمع ومكتسبات جهود الفترة الماضية على جميع المستويات، ولغرض تحقيق السيطرة المثلى على الوضع الوبائي، ولأهمية إتمام دورتين وبائيتين كاملتين من تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة، فقد تقرر تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية التالية مدة (20) يوماً إضافياً بدءاً من الساعة العاشرة من مساء يوم الأحد 2 / 7 / 1442هـ الموافق 14 / 2 / 2021م، ليكون الإجمالي (30) يوماً قابلة للتمديد حسب متطلبات الوضع الوبائي :
1 ) لا يزيد الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عن 20 شخصاً.
2 ) إيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية.
3 ) إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية.
4 ) تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية.
ونوَّه المصدر إلى أهمية التزام الجميع بذلك، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الأخرى الواردة في البيان السابق، الخاصة بالمناسبات، والاجتماعات، والتجمعات، والحفلات، والجنائز.
وأضاف المصدر أن جميع الإجراءات الاحترازية المشار إليها تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة.

14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
07:07 AM
اخر تعديل
14 فبراير 2021 - 2 رجب 1442
07:52 AM

مصدر مسؤول في وزارة الداخلية: تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية مدة (20) يوماً بدءاً من مساء اليوم الأحد

ليكون الإجمالي (30) يوماً قابلة للتمديد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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15,489

صرَّحَ مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه إلحاقاً بالبيان الصادر في 21 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 3 فبراير 2021م، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ولأهمية تكثيف الجهود لتفادي مخاطر ارتفاع المنحنى الوبائي في مناطق المملكة خصوصاً مع وجود مؤشرات على ذلك، والتراخي الظاهر في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة، ولأهمية المحافظة على الصحة العامة للمجتمع ومكتسبات جهود الفترة الماضية على جميع المستويات، ولغرض تحقيق السيطرة المثلى على الوضع الوبائي، ولأهمية إتمام دورتين وبائيتين كاملتين من تطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة، فقد تقرر تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية التالية مدة (20) يوماً إضافياً بدءاً من الساعة العاشرة من مساء يوم الأحد 2 / 7 / 1442هـ الموافق 14 / 2 / 2021م، ليكون الإجمالي (30) يوماً قابلة للتمديد حسب متطلبات الوضع الوبائي :
1 ) لا يزيد الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عن 20 شخصاً.
2 ) إيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية.
3 ) إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية.
4 ) تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية.
ونوَّه المصدر إلى أهمية التزام الجميع بذلك، بالإضافة إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية الأخرى الواردة في البيان السابق، الخاصة بالمناسبات، والاجتماعات، والتجمعات، والحفلات، والجنائز.
وأضاف المصدر أن جميع الإجراءات الاحترازية المشار إليها تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة.

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