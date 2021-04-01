"الإيمان العام" بالرياض يضم قسم تشخيص أمراض القلب غير التداخلي

يشتمل على أحدث الأجهزة لخدمة مرضى العيادات الخارجية والطوارئ والمنومين

دشّن مدير مستشفى الإيمان العام بتجمع الرياض الصحي الأول عادل الغامدي، قسم تشخيص أمراض القلب غير التداخلي الذي تم تجهيزه بأحدث الأجهزة لخدمة مرضى العيادات الخارجية والطوارئ والمرضى المنومين.

ويأتي تدشين هذا القسم ضمن خطة شاملة لتطوير الخدمات المقدمة في المستشفى، وتحديث وتطوير آليات ووسائل الرعاية الطبية المقدمة للمرضى والمراجعين وتقديم رعاية طبية ذات جودة عالية.

ويقوم القسم بتشخيص جميع أمراض القلب المختلفة بدون تداخل؛ كتخطيط القلب، والمراقبة بجهاز (هولتر) لتسجيل كهربية القلب (ECG)، ولرصد اضطرابات نبضات القلب، وتخطيط القلب بالجهد لتشخيص أمراض الشرايين التاجية مع المجهود، وكذلك التخطيط مع المشي مع إجراء الأشعة التلفزيونية للقلب، واختبار جهد القلب الدوائي بعقار الدوبيوتامين في الوريد، مع إجراء أشعة تلفزيونية للقلب لغير القادرين على المشي بالسير.

ويستخدم القسم الأشعة التلفزيونية في تشخيص قوة عضلة القلب الانقباضية والانبساطية، وتقويم القلب قبل الجراحة والتخدير، وأمراض ضعف عضلة القلب بأسبابها المختلفة، وأمراض الشرايين التاجية للقلب، وأمراض صمامات القلب وشدتها، وارتفاع ضغط الشريان الرئوي وجود جلطات أو تخثرات داخل حجرات القلب وتشوهات القلب المختلفة.

إلى هذا يسعى القسم للمشاركة في برامج إعادة التأهيل القلبي والتركيز على طرق تحسين صحة المريض وتقليل التعرض للنوبات القلبية الوعائية في المستقبل، ومن المتوقع أن يصل عدد المستفيدين من الخدمة لما يقارب 2500 مريض بنهاية عام 2021م.