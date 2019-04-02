النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إخلاء 700 معتمر من فندق بمكة بعد نشوب حريق بأحد الغرف

يتكون من 17 دورًا وثلاث حالات اختناق

أخلت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة مساء اليوم 700 معتمر من أحد الفنادق في حفاير مكة، يتكون من 17 دورًا، فيما تعرضت ثلاث حالات للاختناق.

وصرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف بقوله: "أنه وفي تمام الساعه السابعة عشرة والدقيقة الثالثة والعشرين من يوم الثلاثاء الموافق السادس والعشرين من شهر رجب ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في فندق بحي الحفائر".

وأضاف: "وكان الحادث عبارة عن اشتعال محدود في جزء من الأثاث في غرفة بالدور الثاني عشر من فندق مكون من 17 دورًا يسكنه عدد700 معتمر، جرى إخلاؤه عن طريق وحدات الإنقاذ احترازيًا، فيما تم إخماد الحالة عن طريق أنظمة السلامة بالفندق، وتم الاطمئنان على ثلاثة من النزلاء لشعورهم باختناق بسيط في الموقع من قبل الهلال الأحمر".

واختتم الرائد نايف الشريف بقوله: إن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إخلاء 700 معتمر من فندق بمكة بعد نشوب حريق بأحد الغرف
سبق

أخلت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة مساء اليوم 700 معتمر من أحد الفنادق في حفاير مكة، يتكون من 17 دورًا، فيما تعرضت ثلاث حالات للاختناق.

وصرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف بقوله: "أنه وفي تمام الساعه السابعة عشرة والدقيقة الثالثة والعشرين من يوم الثلاثاء الموافق السادس والعشرين من شهر رجب ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في فندق بحي الحفائر".

وأضاف: "وكان الحادث عبارة عن اشتعال محدود في جزء من الأثاث في غرفة بالدور الثاني عشر من فندق مكون من 17 دورًا يسكنه عدد700 معتمر، جرى إخلاؤه عن طريق وحدات الإنقاذ احترازيًا، فيما تم إخماد الحالة عن طريق أنظمة السلامة بالفندق، وتم الاطمئنان على ثلاثة من النزلاء لشعورهم باختناق بسيط في الموقع من قبل الهلال الأحمر".

واختتم الرائد نايف الشريف بقوله: إن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث.

02 إبريل 2019 - 26 رجب 1440
07:43 PM

إخلاء 700 معتمر من فندق بمكة بعد نشوب حريق بأحد الغرف

يتكون من 17 دورًا وثلاث حالات اختناق

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
663

أخلت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة مساء اليوم 700 معتمر من أحد الفنادق في حفاير مكة، يتكون من 17 دورًا، فيما تعرضت ثلاث حالات للاختناق.

وصرح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، الرائد نايف الشريف بقوله: "أنه وفي تمام الساعه السابعة عشرة والدقيقة الثالثة والعشرين من يوم الثلاثاء الموافق السادس والعشرين من شهر رجب ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في فندق بحي الحفائر".

وأضاف: "وكان الحادث عبارة عن اشتعال محدود في جزء من الأثاث في غرفة بالدور الثاني عشر من فندق مكون من 17 دورًا يسكنه عدد700 معتمر، جرى إخلاؤه عن طريق وحدات الإنقاذ احترازيًا، فيما تم إخماد الحالة عن طريق أنظمة السلامة بالفندق، وتم الاطمئنان على ثلاثة من النزلاء لشعورهم باختناق بسيط في الموقع من قبل الهلال الأحمر".

واختتم الرائد نايف الشريف بقوله: إن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
20,052
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,307
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,102
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
29,966

كاريكاتير

هُنا يُصنع التحريض

المقالات

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

السلبية الوحيدة في قمة تونس..!

ماجد البريكان
ماذا حصل في الديربي؟

ماذا حصل في الديربي؟

صالح المسلّم
قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

قدِّم الغشيم والحَقْ به..!

عبدالرحمن المرشد
الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

الخطباء يحذرون من العمالة السائبة!

صالح مطر الغامدي
الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

الإدارة وما أدراك ما الإدارة..!

منى الرشيدي
حارِبوها فإنها "نتنة"

حارِبوها فإنها "نتنة"

سلطان رديف
النقل السريع..!!

النقل السريع..!!

محمد الصيـعري
دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

دموع صديقي العربي.. تعلمتُ منها الكثير

ماجد البريكان
المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

المستوى السادس.. حُلمٌ طال انتظاره!!

ساير المنيعي
تسريبات "الصرف" السياسي..!

تسريبات "الصرف" السياسي..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة