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أمير مكة يدشن حملة للتوعية بمخاطر الجماعات المنحرفة والأفكار الضالة

تنفذها "الأمر بالمعروف" تحت بعنوان "الخوارج شرار الخلق"

دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، الحملة التوعوية التي تنفذها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحت عنوان "الخوارج شرار الخلق".

واستمع أمير منطقة مكة المكرمة إلى شرح عن الحملة، قدمه مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة، الشيخ فؤاد العمري، وما تتضمنه من فعاليات وجولات ميدانية وبرامج توعوية.

وأشار "العمري" إلى أن الحملة تهدف إلى التوعية وتحذير أفراد المجتمع بخطر الخوارج وغيرهم من الجماعات المنحرفة والضالة، وإبراز جهود المملكة في مكافحة الإرهاب والأفكار الضالة، والعمل على تحقيق الأمن الفكري من خلال عمل مؤسسي وخطط عملية تؤكد ضرورة الالتزام بالمنهج الشرعي القائم على الوسطية والاعتدال وتعزيز الانتماء للوطن.

أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير مكة يدشن حملة للتوعية بمخاطر الجماعات المنحرفة والأفكار الضالة
سبق

دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، الحملة التوعوية التي تنفذها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحت عنوان "الخوارج شرار الخلق".

واستمع أمير منطقة مكة المكرمة إلى شرح عن الحملة، قدمه مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة، الشيخ فؤاد العمري، وما تتضمنه من فعاليات وجولات ميدانية وبرامج توعوية.

وأشار "العمري" إلى أن الحملة تهدف إلى التوعية وتحذير أفراد المجتمع بخطر الخوارج وغيرهم من الجماعات المنحرفة والضالة، وإبراز جهود المملكة في مكافحة الإرهاب والأفكار الضالة، والعمل على تحقيق الأمن الفكري من خلال عمل مؤسسي وخطط عملية تؤكد ضرورة الالتزام بالمنهج الشرعي القائم على الوسطية والاعتدال وتعزيز الانتماء للوطن.

22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442
03:19 PM

أمير مكة يدشن حملة للتوعية بمخاطر الجماعات المنحرفة والأفكار الضالة

تنفذها "الأمر بالمعروف" تحت بعنوان "الخوارج شرار الخلق"

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عبدالله الراجحي - الرياض
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دشن مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، الحملة التوعوية التي تنفذها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تحت عنوان "الخوارج شرار الخلق".

واستمع أمير منطقة مكة المكرمة إلى شرح عن الحملة، قدمه مدير فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة، الشيخ فؤاد العمري، وما تتضمنه من فعاليات وجولات ميدانية وبرامج توعوية.

وأشار "العمري" إلى أن الحملة تهدف إلى التوعية وتحذير أفراد المجتمع بخطر الخوارج وغيرهم من الجماعات المنحرفة والضالة، وإبراز جهود المملكة في مكافحة الإرهاب والأفكار الضالة، والعمل على تحقيق الأمن الفكري من خلال عمل مؤسسي وخطط عملية تؤكد ضرورة الالتزام بالمنهج الشرعي القائم على الوسطية والاعتدال وتعزيز الانتماء للوطن.

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