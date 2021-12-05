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أمير منطقة الرياض بالنيابة يرعى حفل تدشين مشروع إيصال المياه المحلاة لمحافظة الخرج

بتكلفة إجمالية تبلغ 539 مليون ريال ويخدم 430 ألف مستفيد

رعى أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، اليوم، حفل تدشين مشروع إيصال المياه المحلاة لمحافظة الخرج، بتكلفة إجمالية تبلغ 539 مليون ريال ويخدم 430 ألف مستفيد.

ولدى وصوله مقر الحفل كان في استقباله وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومحافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي، والرئيس التنفيذي المكلف لشركة المياه الوطنية المهندس نمر بن محمد الشبل.

وبدأ الحفل بكلمة لوزير البيئة والمياه والزراعة، قدم فيها شكره للأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وللأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، على حرصهم واهتمامهم ومتابعتهم لمشروعات المياه والخدمات البيئية في المنطقة بشكل عام، مثمنًا لأمير منطقة الرياض بالنيابة رعايته لهذه المناسبة.

وأشار إلى أن شركة المياه الوطنية ستعمل على تنفيذ مشروعات مستقبلية لتوفير المياه لمحافظات منطقة الرياض ومراكزها، وتعظيم الاستفادة من جميع المصادر المتاحة وتنميتها وترشيدها؛ وذلك بهدف استدامتها للأجيال القادمة.

وبيّن الفضلي أن المشروع تبلغ تكلفته المالية نحو 539 مليون ريال، ويخدم نحو 430 ألف مستفيد في محافظة الخرج، ويمتد بطول 187 كيلومترًا طوليًا، بقطر يتراوح من 1100 إلى 1200، وبطاقة استيعابية للضخ تصل إلى 120 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا، يشار إلى أن المشروع ضمن حزمة من مشاريع تشمل الإنتاج والتخزين والنقل لعدة مناطق استثمرت فيها الدولة الأموال الطائلة، ويتم جلبها عبر منظومة نقل المياه المحلاة من محطتي الجبيل و رأس الخير لتحلية المياه المالحة في الساحل الشرقي للمنطقة الوسطى بأطوال خطوط بلغت أكثر من 820 كيلومترًا طوليًا، وصولًا إلى "النقطة العليا" الواقعة شرق مدينة الرياض، ومن هذه النقطة قامت شركة المياه الوطنية بتنفيذ وتشغيل الخط الناقل للمياه المحلاة وصولًا إلى محافظة الخرج جنوب مدينة الرياض.

بعد ذلك دشن أمير منطقة الرياض بالنيابة عبر الشاشة الإلكترونية مشروع إيصال المياه المحلاة بالخرج.

وفي ختام الحفل تسلم هدية تذكارية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير منطقة الرياض بالنيابة يرعى حفل تدشين مشروع إيصال المياه المحلاة لمحافظة الخرج
سبق

رعى أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، اليوم، حفل تدشين مشروع إيصال المياه المحلاة لمحافظة الخرج، بتكلفة إجمالية تبلغ 539 مليون ريال ويخدم 430 ألف مستفيد.

ولدى وصوله مقر الحفل كان في استقباله وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومحافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي، والرئيس التنفيذي المكلف لشركة المياه الوطنية المهندس نمر بن محمد الشبل.

وبدأ الحفل بكلمة لوزير البيئة والمياه والزراعة، قدم فيها شكره للأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وللأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، على حرصهم واهتمامهم ومتابعتهم لمشروعات المياه والخدمات البيئية في المنطقة بشكل عام، مثمنًا لأمير منطقة الرياض بالنيابة رعايته لهذه المناسبة.

وأشار إلى أن شركة المياه الوطنية ستعمل على تنفيذ مشروعات مستقبلية لتوفير المياه لمحافظات منطقة الرياض ومراكزها، وتعظيم الاستفادة من جميع المصادر المتاحة وتنميتها وترشيدها؛ وذلك بهدف استدامتها للأجيال القادمة.

وبيّن الفضلي أن المشروع تبلغ تكلفته المالية نحو 539 مليون ريال، ويخدم نحو 430 ألف مستفيد في محافظة الخرج، ويمتد بطول 187 كيلومترًا طوليًا، بقطر يتراوح من 1100 إلى 1200، وبطاقة استيعابية للضخ تصل إلى 120 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا، يشار إلى أن المشروع ضمن حزمة من مشاريع تشمل الإنتاج والتخزين والنقل لعدة مناطق استثمرت فيها الدولة الأموال الطائلة، ويتم جلبها عبر منظومة نقل المياه المحلاة من محطتي الجبيل و رأس الخير لتحلية المياه المالحة في الساحل الشرقي للمنطقة الوسطى بأطوال خطوط بلغت أكثر من 820 كيلومترًا طوليًا، وصولًا إلى "النقطة العليا" الواقعة شرق مدينة الرياض، ومن هذه النقطة قامت شركة المياه الوطنية بتنفيذ وتشغيل الخط الناقل للمياه المحلاة وصولًا إلى محافظة الخرج جنوب مدينة الرياض.

بعد ذلك دشن أمير منطقة الرياض بالنيابة عبر الشاشة الإلكترونية مشروع إيصال المياه المحلاة بالخرج.

وفي ختام الحفل تسلم هدية تذكارية.

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
04:30 PM

أمير منطقة الرياض بالنيابة يرعى حفل تدشين مشروع إيصال المياه المحلاة لمحافظة الخرج

بتكلفة إجمالية تبلغ 539 مليون ريال ويخدم 430 ألف مستفيد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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رعى أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، اليوم، حفل تدشين مشروع إيصال المياه المحلاة لمحافظة الخرج، بتكلفة إجمالية تبلغ 539 مليون ريال ويخدم 430 ألف مستفيد.

ولدى وصوله مقر الحفل كان في استقباله وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، ومحافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي، والرئيس التنفيذي المكلف لشركة المياه الوطنية المهندس نمر بن محمد الشبل.

وبدأ الحفل بكلمة لوزير البيئة والمياه والزراعة، قدم فيها شكره للأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وللأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، على حرصهم واهتمامهم ومتابعتهم لمشروعات المياه والخدمات البيئية في المنطقة بشكل عام، مثمنًا لأمير منطقة الرياض بالنيابة رعايته لهذه المناسبة.

وأشار إلى أن شركة المياه الوطنية ستعمل على تنفيذ مشروعات مستقبلية لتوفير المياه لمحافظات منطقة الرياض ومراكزها، وتعظيم الاستفادة من جميع المصادر المتاحة وتنميتها وترشيدها؛ وذلك بهدف استدامتها للأجيال القادمة.

وبيّن الفضلي أن المشروع تبلغ تكلفته المالية نحو 539 مليون ريال، ويخدم نحو 430 ألف مستفيد في محافظة الخرج، ويمتد بطول 187 كيلومترًا طوليًا، بقطر يتراوح من 1100 إلى 1200، وبطاقة استيعابية للضخ تصل إلى 120 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا، يشار إلى أن المشروع ضمن حزمة من مشاريع تشمل الإنتاج والتخزين والنقل لعدة مناطق استثمرت فيها الدولة الأموال الطائلة، ويتم جلبها عبر منظومة نقل المياه المحلاة من محطتي الجبيل و رأس الخير لتحلية المياه المالحة في الساحل الشرقي للمنطقة الوسطى بأطوال خطوط بلغت أكثر من 820 كيلومترًا طوليًا، وصولًا إلى "النقطة العليا" الواقعة شرق مدينة الرياض، ومن هذه النقطة قامت شركة المياه الوطنية بتنفيذ وتشغيل الخط الناقل للمياه المحلاة وصولًا إلى محافظة الخرج جنوب مدينة الرياض.

بعد ذلك دشن أمير منطقة الرياض بالنيابة عبر الشاشة الإلكترونية مشروع إيصال المياه المحلاة بالخرج.

وفي ختام الحفل تسلم هدية تذكارية.

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142 مليون ..

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