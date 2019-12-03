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الأخضر يواجه قطر في ملعب الجنوب المونديالي.. العراق والبحرين بملعب الدحيل

الخميس المقبل في نصف نهائي خليجي 24

قررت اللجنة المنظمة لبطولة "خليجي 24" لكرة القدم، والتي تقام هذه الأيام في العاصمة القطرية "الدوحة"؛ أن يحتضن ملعب الجنوب المونديالي في الوكرة مباراة نصف النهائي الذي يجمع المنتخب السعودي ونظيره القطري، فيما يلعب العراق ونظيره البحرين على أرض ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل.


وستقام المباراتان مساء الخميس المقبل 5 ديسمبر الجاري، فيما يقام النهائي الأحد المقبل 8 ديسمبر.

بطولة خليجي 24 المنتخب السعودي المنتخب القطري

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأخضر يواجه قطر في ملعب الجنوب المونديالي.. العراق والبحرين بملعب الدحيل
سبق

قررت اللجنة المنظمة لبطولة "خليجي 24" لكرة القدم، والتي تقام هذه الأيام في العاصمة القطرية "الدوحة"؛ أن يحتضن ملعب الجنوب المونديالي في الوكرة مباراة نصف النهائي الذي يجمع المنتخب السعودي ونظيره القطري، فيما يلعب العراق ونظيره البحرين على أرض ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل.


وستقام المباراتان مساء الخميس المقبل 5 ديسمبر الجاري، فيما يقام النهائي الأحد المقبل 8 ديسمبر.

03 ديسمبر 2019 - 6 ربيع الآخر 1441
07:05 PM

الأخضر يواجه قطر في ملعب الجنوب المونديالي.. العراق والبحرين بملعب الدحيل

الخميس المقبل في نصف نهائي خليجي 24

A A A
أحمد سرور - الرياض
0
551

قررت اللجنة المنظمة لبطولة "خليجي 24" لكرة القدم، والتي تقام هذه الأيام في العاصمة القطرية "الدوحة"؛ أن يحتضن ملعب الجنوب المونديالي في الوكرة مباراة نصف النهائي الذي يجمع المنتخب السعودي ونظيره القطري، فيما يلعب العراق ونظيره البحرين على أرض ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل.


وستقام المباراتان مساء الخميس المقبل 5 ديسمبر الجاري، فيما يقام النهائي الأحد المقبل 8 ديسمبر.

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