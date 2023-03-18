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السفارة بجورجيا توفِّر المسكن الآمن لـ٩٧ مواطنًا حتى يتم إجلاؤهم للمملكة

خصَّصت غرفة عمليات لتلقي أي استفسارات

بناءً على توجيهات القيادة الكريمة وبمتابعة مستمرة من سمو وزير الخارجية بالاهتمام بالرعايا السعوديين في الخارج ونظراً لتعليق الرحلات الجوية في إطار الإجراءات الاحترازية المسبقة لتفشي وباء كورونا وحرصاً من السفارة السعودية في جورجيا على سلامة السعوديين هناك فقد هيأت السفارة فريق عمل على مدار ( ٢٤ ) ساعة لسرعة التواصل مع جميع السعوديين المتواجدين على الأراضي الجورجية وعددهم ( ٩٧ ) مواطنٍ جميعهم بصحة جيدة ولله الحمد.

وقد تم تهيئة المكان المناسب لإسكانهم وتزويدهم بالتعليمات الصحية الصادرة من الجهات المختصة أولا بأول تفادياً لاسمح الله لانتقال العدوى.

وتتابع السفارة مع الجهات المعنية طرق الوقاية لسلامتهم حتى يتم إجلاءهم بمشيئة الله إلى المملكة وترجو السفارة من الجميع التواصل معها في حال أي استفسار .

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السفارة بجورجيا توفِّر المسكن الآمن لـ٩٧ مواطنًا حتى يتم إجلاؤهم للمملكة
سبق

بناءً على توجيهات القيادة الكريمة وبمتابعة مستمرة من سمو وزير الخارجية بالاهتمام بالرعايا السعوديين في الخارج ونظراً لتعليق الرحلات الجوية في إطار الإجراءات الاحترازية المسبقة لتفشي وباء كورونا وحرصاً من السفارة السعودية في جورجيا على سلامة السعوديين هناك فقد هيأت السفارة فريق عمل على مدار ( ٢٤ ) ساعة لسرعة التواصل مع جميع السعوديين المتواجدين على الأراضي الجورجية وعددهم ( ٩٧ ) مواطنٍ جميعهم بصحة جيدة ولله الحمد.

وقد تم تهيئة المكان المناسب لإسكانهم وتزويدهم بالتعليمات الصحية الصادرة من الجهات المختصة أولا بأول تفادياً لاسمح الله لانتقال العدوى.

وتتابع السفارة مع الجهات المعنية طرق الوقاية لسلامتهم حتى يتم إجلاءهم بمشيئة الله إلى المملكة وترجو السفارة من الجميع التواصل معها في حال أي استفسار .

18 مارس 2020 - 23 رجب 1441
09:57 PM

السفارة بجورجيا توفِّر المسكن الآمن لـ٩٧ مواطنًا حتى يتم إجلاؤهم للمملكة

خصَّصت غرفة عمليات لتلقي أي استفسارات

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بدر العتيبي - الرياض
0
184

بناءً على توجيهات القيادة الكريمة وبمتابعة مستمرة من سمو وزير الخارجية بالاهتمام بالرعايا السعوديين في الخارج ونظراً لتعليق الرحلات الجوية في إطار الإجراءات الاحترازية المسبقة لتفشي وباء كورونا وحرصاً من السفارة السعودية في جورجيا على سلامة السعوديين هناك فقد هيأت السفارة فريق عمل على مدار ( ٢٤ ) ساعة لسرعة التواصل مع جميع السعوديين المتواجدين على الأراضي الجورجية وعددهم ( ٩٧ ) مواطنٍ جميعهم بصحة جيدة ولله الحمد.

وقد تم تهيئة المكان المناسب لإسكانهم وتزويدهم بالتعليمات الصحية الصادرة من الجهات المختصة أولا بأول تفادياً لاسمح الله لانتقال العدوى.

وتتابع السفارة مع الجهات المعنية طرق الوقاية لسلامتهم حتى يتم إجلاءهم بمشيئة الله إلى المملكة وترجو السفارة من الجميع التواصل معها في حال أي استفسار .

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