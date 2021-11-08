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لاعب الأخضر "الغامدي" يتوج بالذهبية الثانية في البطولة العربية

المنتخب حقق 5 ميدداليات في لعبة البلياردو

توج لاعب المنتخب السعودي للبلياردو البطل خالد الغامدي، اليوم الاثنين، بالميدالية الذهبية في منافسات ‏البلياردو للعشر كرات لدرجة ‏الناشئين في البطولة العربية للبلياردو والسنوكر والتي تقام حالياً في مدينة دبي الإماراتية بمشاركة 14 منتخباً عربياً بعد فوزه في النهائي بنتيجة (7 / 2) على منافسه الإماراتي حميد جابر.

وتعد الميدالية الذهبية هي الثانية التي يتوج بها الغامدي في البطولة بعد أن توج السبت الماضي بذهبية فردي الثماني كرات للناشئين.

وفي ذات البطولة حصل المنتخب السعودي للبلياردو اليوم على الميدالية البرونزية في منافسات تسع كرات فرق ومثل الأخضر اللاعبون عبدالرحمن العمار ومهند الغميز وحسن النهاري.

وبذلك يصل عدد ميداليات المنتخب السعودي إلى خمس ميداليات بواقع ذهبيتين وثلاث برونزيات في خامس أيام البطولة التي تختتم الأربعاء المقبل.

من جانبه بارك رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري للاعبين وأعضاء البعثة من فنيين وإداريين هذا الإنجاز والاستمرار في حصد الميداليات رغم صعوبة وقوة المنافسة بين المنتخبات العربية الـ 14 المشاركة وتمنى للاعبين التوفيق في المنافسات المتبقية، مؤكداً ثقته فيهم وتشريف الوطن وتمثيله خير تمثيل.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لاعب الأخضر "الغامدي" يتوج بالذهبية الثانية في البطولة العربية
سبق

توج لاعب المنتخب السعودي للبلياردو البطل خالد الغامدي، اليوم الاثنين، بالميدالية الذهبية في منافسات ‏البلياردو للعشر كرات لدرجة ‏الناشئين في البطولة العربية للبلياردو والسنوكر والتي تقام حالياً في مدينة دبي الإماراتية بمشاركة 14 منتخباً عربياً بعد فوزه في النهائي بنتيجة (7 / 2) على منافسه الإماراتي حميد جابر.

وتعد الميدالية الذهبية هي الثانية التي يتوج بها الغامدي في البطولة بعد أن توج السبت الماضي بذهبية فردي الثماني كرات للناشئين.

وفي ذات البطولة حصل المنتخب السعودي للبلياردو اليوم على الميدالية البرونزية في منافسات تسع كرات فرق ومثل الأخضر اللاعبون عبدالرحمن العمار ومهند الغميز وحسن النهاري.

وبذلك يصل عدد ميداليات المنتخب السعودي إلى خمس ميداليات بواقع ذهبيتين وثلاث برونزيات في خامس أيام البطولة التي تختتم الأربعاء المقبل.

من جانبه بارك رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري للاعبين وأعضاء البعثة من فنيين وإداريين هذا الإنجاز والاستمرار في حصد الميداليات رغم صعوبة وقوة المنافسة بين المنتخبات العربية الـ 14 المشاركة وتمنى للاعبين التوفيق في المنافسات المتبقية، مؤكداً ثقته فيهم وتشريف الوطن وتمثيله خير تمثيل.

08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
08:30 PM

لاعب الأخضر "الغامدي" يتوج بالذهبية الثانية في البطولة العربية

المنتخب حقق 5 ميدداليات في لعبة البلياردو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توج لاعب المنتخب السعودي للبلياردو البطل خالد الغامدي، اليوم الاثنين، بالميدالية الذهبية في منافسات ‏البلياردو للعشر كرات لدرجة ‏الناشئين في البطولة العربية للبلياردو والسنوكر والتي تقام حالياً في مدينة دبي الإماراتية بمشاركة 14 منتخباً عربياً بعد فوزه في النهائي بنتيجة (7 / 2) على منافسه الإماراتي حميد جابر.

وتعد الميدالية الذهبية هي الثانية التي يتوج بها الغامدي في البطولة بعد أن توج السبت الماضي بذهبية فردي الثماني كرات للناشئين.

وفي ذات البطولة حصل المنتخب السعودي للبلياردو اليوم على الميدالية البرونزية في منافسات تسع كرات فرق ومثل الأخضر اللاعبون عبدالرحمن العمار ومهند الغميز وحسن النهاري.

وبذلك يصل عدد ميداليات المنتخب السعودي إلى خمس ميداليات بواقع ذهبيتين وثلاث برونزيات في خامس أيام البطولة التي تختتم الأربعاء المقبل.

من جانبه بارك رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري للاعبين وأعضاء البعثة من فنيين وإداريين هذا الإنجاز والاستمرار في حصد الميداليات رغم صعوبة وقوة المنافسة بين المنتخبات العربية الـ 14 المشاركة وتمنى للاعبين التوفيق في المنافسات المتبقية، مؤكداً ثقته فيهم وتشريف الوطن وتمثيله خير تمثيل.

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