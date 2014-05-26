النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. الفرق الإسعافية تنتشر بمتنزهات الباحة استعدادًا لموسم الصيف

"الغامدي" تفقدهم ميدانيًّا للوقوف على جاهزيتها لخدمة المصطافين

قام مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالباحة خالد محمد الغامدي، بجولة تفقدية للفرق الإسعافية الميدانية والفرق التطوعية بغابة رغدان للتأكد من كفاءة وجودة الخدمات الإسعافية الميدانية، كما أطلع على استعدادات وجاهزية الفرق لموسم الصيف بالتعاون مع أمانة منطقة الباحة.

وتفصيلًا: صرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني بأن الفرق الإسعافية والتطوعية تقوم بدورها على مدار الصيف وتقدم خدماتها لمرتادي منتزه رغدان ومنتزه الحسام.

وأضاف "الزهراني": وجه مدير عام فرع الباحة خالد محمد الغامدي بانتشار الفرق الإسعافية في المتنزهات والتواجد على مدار 24 ساعة لخدمة المصطافين، مع شكره للقائمين بأعمالهم بالمنتزهات وما يقدمون لمرتادي المتنزهات بالباحة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. الفرق الإسعافية تنتشر بمتنزهات الباحة استعدادًا لموسم الصيف
سبق

قام مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالباحة خالد محمد الغامدي، بجولة تفقدية للفرق الإسعافية الميدانية والفرق التطوعية بغابة رغدان للتأكد من كفاءة وجودة الخدمات الإسعافية الميدانية، كما أطلع على استعدادات وجاهزية الفرق لموسم الصيف بالتعاون مع أمانة منطقة الباحة.

وتفصيلًا: صرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني بأن الفرق الإسعافية والتطوعية تقوم بدورها على مدار الصيف وتقدم خدماتها لمرتادي منتزه رغدان ومنتزه الحسام.

وأضاف "الزهراني": وجه مدير عام فرع الباحة خالد محمد الغامدي بانتشار الفرق الإسعافية في المتنزهات والتواجد على مدار 24 ساعة لخدمة المصطافين، مع شكره للقائمين بأعمالهم بالمنتزهات وما يقدمون لمرتادي المتنزهات بالباحة.

25 مايو 2021 - 13 شوّال 1442
10:00 PM

شاهد.. الفرق الإسعافية تنتشر بمتنزهات الباحة استعدادًا لموسم الصيف

"الغامدي" تفقدهم ميدانيًّا للوقوف على جاهزيتها لخدمة المصطافين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
0
2,049

قام مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالباحة خالد محمد الغامدي، بجولة تفقدية للفرق الإسعافية الميدانية والفرق التطوعية بغابة رغدان للتأكد من كفاءة وجودة الخدمات الإسعافية الميدانية، كما أطلع على استعدادات وجاهزية الفرق لموسم الصيف بالتعاون مع أمانة منطقة الباحة.

وتفصيلًا: صرح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد منسي الزهراني بأن الفرق الإسعافية والتطوعية تقوم بدورها على مدار الصيف وتقدم خدماتها لمرتادي منتزه رغدان ومنتزه الحسام.

وأضاف "الزهراني": وجه مدير عام فرع الباحة خالد محمد الغامدي بانتشار الفرق الإسعافية في المتنزهات والتواجد على مدار 24 ساعة لخدمة المصطافين، مع شكره للقائمين بأعمالهم بالمنتزهات وما يقدمون لمرتادي المتنزهات بالباحة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,047
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,722
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,563
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,298

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

هل علَّمتنا "كورونا" تحمُّل الأزمات؟

صالح مطر الغامدي
الأقصى والتراشق العربي!!

الأقصى والتراشق العربي!!

غسان محمد عسيلان
البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر
نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة
هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة