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السعودية تشارك في برنامج أممي لدعم السودان بمجال مكافحة الإرهاب

سفير المملكة بالخرطوم يجدد وقوف الرياض بجانب الأشقاء ودعمهم

‬شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، اليوم، في حفل افتتاح برنامج الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لدعم أجهزة الحكومة السودانية الانتقالية في مجال مكافحة الإرهاب وذلك بمباني أكاديمية الأمن العليا للدراسات الأمنية والاستراتيجية بالخرطوم، برعاية رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك.

وجدد السفير علي بن حسن جعفر في تصريح صحفي على هامش الاجتماع وقوف المملكة العربية لسعودية مع السودان الشقيق ودعمه المتواصل لكل ما يسهم في تعزيز أمنه واستقراره ورخائه، مؤكداً في الوقت نفسه أن المملكة عملت كشريك داعم للأمم المتحدة على تمويل المبادرات التي تسعى نحو مجابهة المخاطر والإرهاب والجريمة.

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السعودية تشارك في برنامج أممي لدعم السودان بمجال مكافحة الإرهاب
سبق

‬شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، اليوم، في حفل افتتاح برنامج الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لدعم أجهزة الحكومة السودانية الانتقالية في مجال مكافحة الإرهاب وذلك بمباني أكاديمية الأمن العليا للدراسات الأمنية والاستراتيجية بالخرطوم، برعاية رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك.

وجدد السفير علي بن حسن جعفر في تصريح صحفي على هامش الاجتماع وقوف المملكة العربية لسعودية مع السودان الشقيق ودعمه المتواصل لكل ما يسهم في تعزيز أمنه واستقراره ورخائه، مؤكداً في الوقت نفسه أن المملكة عملت كشريك داعم للأمم المتحدة على تمويل المبادرات التي تسعى نحو مجابهة المخاطر والإرهاب والجريمة.

08 فبراير 2021 - 26 جمادى الآخر 1442
05:06 PM

السعودية تشارك في برنامج أممي لدعم السودان بمجال مكافحة الإرهاب

سفير المملكة بالخرطوم يجدد وقوف الرياض بجانب الأشقاء ودعمهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، اليوم، في حفل افتتاح برنامج الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لدعم أجهزة الحكومة السودانية الانتقالية في مجال مكافحة الإرهاب وذلك بمباني أكاديمية الأمن العليا للدراسات الأمنية والاستراتيجية بالخرطوم، برعاية رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك.

وجدد السفير علي بن حسن جعفر في تصريح صحفي على هامش الاجتماع وقوف المملكة العربية لسعودية مع السودان الشقيق ودعمه المتواصل لكل ما يسهم في تعزيز أمنه واستقراره ورخائه، مؤكداً في الوقت نفسه أن المملكة عملت كشريك داعم للأمم المتحدة على تمويل المبادرات التي تسعى نحو مجابهة المخاطر والإرهاب والجريمة.

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