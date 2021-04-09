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أمين عام مجلس التعاون يدين استهداف الحوثيين للمدنيين في خميس مشيط

أشاد بكفاءة قوات التحالف في التصدي لاعتداءات المليشيا الحوثية

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم، إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية طائرة دون طيار مفخخة باتجاه خميس مشيط، مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد أن استمرار الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها المليشيا الحوثية تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم تجاه مليشيا الحوثي، لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية.

وأشاد "الحجرف" بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، ونجاحها في التصدي لكل الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكداً تضامن ووقوف مجلس التعاون مع المملكة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمين عام مجلس التعاون يدين استهداف الحوثيين للمدنيين في خميس مشيط
سبق

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم، إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية طائرة دون طيار مفخخة باتجاه خميس مشيط، مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد أن استمرار الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها المليشيا الحوثية تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم تجاه مليشيا الحوثي، لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية.

وأشاد "الحجرف" بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، ونجاحها في التصدي لكل الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكداً تضامن ووقوف مجلس التعاون مع المملكة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

09 إبريل 2021 - 27 شعبان 1442
07:21 PM

أمين عام مجلس التعاون يدين استهداف الحوثيين للمدنيين في خميس مشيط

أشاد بكفاءة قوات التحالف في التصدي لاعتداءات المليشيا الحوثية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم، إطلاق المليشيا الحوثية الإرهابية طائرة دون طيار مفخخة باتجاه خميس مشيط، مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد أن استمرار الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها المليشيا الحوثية تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، مطالباً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم تجاه مليشيا الحوثي، لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية.

وأشاد "الحجرف" بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي، ونجاحها في التصدي لكل الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكداً تضامن ووقوف مجلس التعاون مع المملكة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

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