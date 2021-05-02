النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الشؤون الإسلامية يعتمد أسماء الفائزات بالمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم

للبنين والبنات في دورتها الـ22.. وعُقدت تصفياتها النهائية في الرياض افتراضيًّا

اعتمد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، نتائج وأسماء الفائزات في المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الثانية والعشرين، التي تنظمها الوزارة، وعُقدت تصفياتها النهائية في مدينة الرياض افتراضيًّا عبر الشبكة العنكبوتية خلال شهر رمضان المبارك.

وفازت بالمركز الأول في فرع القراءات أفراح بنت عبدالله بن عبدالكريم البلوشي؛ وحصلت على مبلغ 200.000 ريال. وفازت بالمركز الثاني فاطمة بنت أبكر بن داوود أبكر؛ وحصلت على مبلغ 185.000 ريال.

فيما فازت بالمركز الأول في الفرع الأول غيداء بنت خالد بن حسن وصفي؛ وحصلت على مبلغ 150.000 ريال.

أما الفائزات في الفرع الثاني فقد فازت بالمركز الأول رغد بنت حسين بن علي آل فرحان؛ وحصلت على مبلغ 100.000 ريال. وفازت بالمركز الثاني جواهر بنت علي بن أحمد الحارثي؛ وحصلت على مبلغ 85.000 ريال. وفازت بالمركز الثالث أنهار بنت عبدالمحسن بن صالح المحسن؛ وحصلت على مبلغ 70.000 ريال.

وجاءت الفائزات في الفرع الثالث كالآتي: المركز الأول خلود بنت علي بن عبدالله الصيعري؛ وحصلت على مبلغ 60.000 ريال. وفازت بالمركز الثاني سندس بنت خالد بن أحمد بديوي؛ وحصلت على مبلغ 55.000 ريال. وفازت بالمركز الثالث موضي بنت فهد بن سليم العامر؛ وحصلت على مبلغ 50.000 ريال.

أما الفائزات في الفرع الرابع فقد فازت بالمركز الأول أنوار بنت حميد بن خلف الشمري؛ وحصلت على مبلغ 40.000 ريال. وفازت بالمركز الثاني مريم بنت محمد بن فؤاد الخطيب؛ وحصلت على مبلغ 35.000 ريال. وفازت بالمركز الثالث هبة بنت أحمد بن محمود الأسمر؛ وحصلت على مبلغ 30.000 ريال.

وفازت في الفرع الخامس كل من: المركز الأول حصة بنت عبدالعزيز بن إبراهيم الغفيص؛ وحصلت على مبلغ 28.000 ريال. والمركز الثاني ريم بنت عبدالله بن سعيد آل ناصر؛ وحصلت على مبلغ 26.000 ريال. والمركز الثالث أمل بنت علاء الدين بن خالد بالي؛ وحصلت على مبلغ 24.000 ريال.

أما الفائزات بالفرع السادس الخاص ببنات الشهداء فقد فازت بالمركز الأول نورة بنت عبدالعزيز بن عوض الأحمري؛ وحصلت على مبلغ 20.000 ريال. وفازت بالمركز الثاني شوق بنت تركي بن سهيل النعيمي؛ وحصلت على مبلغ 18.000 ريال. وفازت بالمركز الثالث أميرة بنت عبدالله بن صنات المرشدي؛ وحصلت على مبلغ 16.000 ريال.

وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزير الشؤون الإسلامية يعتمد أسماء الفائزات بالمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم
سبق

اعتمد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، نتائج وأسماء الفائزات في المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الثانية والعشرين، التي تنظمها الوزارة، وعُقدت تصفياتها النهائية في مدينة الرياض افتراضيًّا عبر الشبكة العنكبوتية خلال شهر رمضان المبارك.

وفازت بالمركز الأول في فرع القراءات أفراح بنت عبدالله بن عبدالكريم البلوشي؛ وحصلت على مبلغ 200.000 ريال. وفازت بالمركز الثاني فاطمة بنت أبكر بن داوود أبكر؛ وحصلت على مبلغ 185.000 ريال.

فيما فازت بالمركز الأول في الفرع الأول غيداء بنت خالد بن حسن وصفي؛ وحصلت على مبلغ 150.000 ريال.

أما الفائزات في الفرع الثاني فقد فازت بالمركز الأول رغد بنت حسين بن علي آل فرحان؛ وحصلت على مبلغ 100.000 ريال. وفازت بالمركز الثاني جواهر بنت علي بن أحمد الحارثي؛ وحصلت على مبلغ 85.000 ريال. وفازت بالمركز الثالث أنهار بنت عبدالمحسن بن صالح المحسن؛ وحصلت على مبلغ 70.000 ريال.

وجاءت الفائزات في الفرع الثالث كالآتي: المركز الأول خلود بنت علي بن عبدالله الصيعري؛ وحصلت على مبلغ 60.000 ريال. وفازت بالمركز الثاني سندس بنت خالد بن أحمد بديوي؛ وحصلت على مبلغ 55.000 ريال. وفازت بالمركز الثالث موضي بنت فهد بن سليم العامر؛ وحصلت على مبلغ 50.000 ريال.

أما الفائزات في الفرع الرابع فقد فازت بالمركز الأول أنوار بنت حميد بن خلف الشمري؛ وحصلت على مبلغ 40.000 ريال. وفازت بالمركز الثاني مريم بنت محمد بن فؤاد الخطيب؛ وحصلت على مبلغ 35.000 ريال. وفازت بالمركز الثالث هبة بنت أحمد بن محمود الأسمر؛ وحصلت على مبلغ 30.000 ريال.

وفازت في الفرع الخامس كل من: المركز الأول حصة بنت عبدالعزيز بن إبراهيم الغفيص؛ وحصلت على مبلغ 28.000 ريال. والمركز الثاني ريم بنت عبدالله بن سعيد آل ناصر؛ وحصلت على مبلغ 26.000 ريال. والمركز الثالث أمل بنت علاء الدين بن خالد بالي؛ وحصلت على مبلغ 24.000 ريال.

أما الفائزات بالفرع السادس الخاص ببنات الشهداء فقد فازت بالمركز الأول نورة بنت عبدالعزيز بن عوض الأحمري؛ وحصلت على مبلغ 20.000 ريال. وفازت بالمركز الثاني شوق بنت تركي بن سهيل النعيمي؛ وحصلت على مبلغ 18.000 ريال. وفازت بالمركز الثالث أميرة بنت عبدالله بن صنات المرشدي؛ وحصلت على مبلغ 16.000 ريال.

02 مايو 2021 - 20 رمضان 1442
12:52 AM

وزير الشؤون الإسلامية يعتمد أسماء الفائزات بالمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم

للبنين والبنات في دورتها الـ22.. وعُقدت تصفياتها النهائية في الرياض افتراضيًّا

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
239

اعتمد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، نتائج وأسماء الفائزات في المسابقة المحلية على جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الثانية والعشرين، التي تنظمها الوزارة، وعُقدت تصفياتها النهائية في مدينة الرياض افتراضيًّا عبر الشبكة العنكبوتية خلال شهر رمضان المبارك.

وفازت بالمركز الأول في فرع القراءات أفراح بنت عبدالله بن عبدالكريم البلوشي؛ وحصلت على مبلغ 200.000 ريال. وفازت بالمركز الثاني فاطمة بنت أبكر بن داوود أبكر؛ وحصلت على مبلغ 185.000 ريال.

فيما فازت بالمركز الأول في الفرع الأول غيداء بنت خالد بن حسن وصفي؛ وحصلت على مبلغ 150.000 ريال.

أما الفائزات في الفرع الثاني فقد فازت بالمركز الأول رغد بنت حسين بن علي آل فرحان؛ وحصلت على مبلغ 100.000 ريال. وفازت بالمركز الثاني جواهر بنت علي بن أحمد الحارثي؛ وحصلت على مبلغ 85.000 ريال. وفازت بالمركز الثالث أنهار بنت عبدالمحسن بن صالح المحسن؛ وحصلت على مبلغ 70.000 ريال.

وجاءت الفائزات في الفرع الثالث كالآتي: المركز الأول خلود بنت علي بن عبدالله الصيعري؛ وحصلت على مبلغ 60.000 ريال. وفازت بالمركز الثاني سندس بنت خالد بن أحمد بديوي؛ وحصلت على مبلغ 55.000 ريال. وفازت بالمركز الثالث موضي بنت فهد بن سليم العامر؛ وحصلت على مبلغ 50.000 ريال.

أما الفائزات في الفرع الرابع فقد فازت بالمركز الأول أنوار بنت حميد بن خلف الشمري؛ وحصلت على مبلغ 40.000 ريال. وفازت بالمركز الثاني مريم بنت محمد بن فؤاد الخطيب؛ وحصلت على مبلغ 35.000 ريال. وفازت بالمركز الثالث هبة بنت أحمد بن محمود الأسمر؛ وحصلت على مبلغ 30.000 ريال.

وفازت في الفرع الخامس كل من: المركز الأول حصة بنت عبدالعزيز بن إبراهيم الغفيص؛ وحصلت على مبلغ 28.000 ريال. والمركز الثاني ريم بنت عبدالله بن سعيد آل ناصر؛ وحصلت على مبلغ 26.000 ريال. والمركز الثالث أمل بنت علاء الدين بن خالد بالي؛ وحصلت على مبلغ 24.000 ريال.

أما الفائزات بالفرع السادس الخاص ببنات الشهداء فقد فازت بالمركز الأول نورة بنت عبدالعزيز بن عوض الأحمري؛ وحصلت على مبلغ 20.000 ريال. وفازت بالمركز الثاني شوق بنت تركي بن سهيل النعيمي؛ وحصلت على مبلغ 18.000 ريال. وفازت بالمركز الثالث أميرة بنت عبدالله بن صنات المرشدي؛ وحصلت على مبلغ 16.000 ريال.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,488
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,311
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,863
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,754

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

كيف تسكن ذاكرة الناس للأبد؟

عبدالغني الشيخ
الإيمان المُلهم

الإيمان المُلهم

مها الجبر
فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

فلسفة سمو ولي العهد في السياسة الخارجية

عبدالسلام المشيطي
قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

قيادة المملكة نحو النهضة والازدهار

علي آل شرمة
خمسية الرؤية الأولى

خمسية الرؤية الأولى

عبدالمحسن الحارثي
"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

"إحسان".. ورقمنة العمل الخيري

غسان محمد عسيلان
خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خمسة أعوام من الازدهار والإنجاز

خالد الشبانة
شكرًا للقائمين على "إحسان"

شكرًا للقائمين على "إحسان"

حسن آل عمير
محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

محمد بن سلمان المستقبل الأفضل

سعيد آل جندب
الرمان المخدِّر..!

الرمان المخدِّر..!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة