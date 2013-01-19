كأس آسيا: قطر تكسب الأخضر بهدفين وتتصدر

أخطاء الدفاع القاتلة أفسدت توهج ونجومية "العويس"

قاد مهاجم منتخب قطر الأول لكرة القدم المعز علي منتخب بلاده لفوز على المنتخب السعودي 2/0، وضع قطر في صدارة المجموعة الخامسة بـ9نقاط، وذلك في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في ختام الجولة الثالثة - دور المجموعات - من بطولة أمم آسيا 2019.

بهذه النتيجة يواجه قطر نظيره العراق فيما يواجه المنتخب السعودي نظيره الياباني في دور الـ16.

جاء الشوط الأول سعودياً من حيث نسبة الاستحواذ، لكنه كان سلبياً، بينما استفاد المنتخب القطري من الكرات المرتدة، كانت البداية من خلال بوعلام خورخي عند الدقيقة 15 تصدى لها حارس الأخضر محمد العويس ( نجم الشوط الأول ) ببراعة.

لم يحسن حسين المقهوي التصرف مع عرضية قائد الأخضر يحيى الشهري عند الدقيقة 20 حيث طوح بالكرة من فوق المرمى.

وكانت كرة فهد المولد عند الدقيقة 22 هي الأخطر حينما تكفل القائم الأيسر لحارس المرمى القطري سعد الشيب بالتصدي لها.

في الدقيقة 42 يرتكب علي البليهي خطأ قاتلاً بإعاقة المعز علي ( هداف البطولة حتى الآن ) لم يتردد الحكم الكوري "كيم " بإعلان ركلة جزاء نفذها قائد المنتخب القطري حسن الهيدوس، تصدى لها العويس ببراعة.

لكن الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع ( 46 ) استطاع المعز علي إحراز هدف السبق، بعد خطأ بين عناصر دفاع الأخضر (كسر التسلل).

وفي الشوط الثاني دفع المدير الفني للأخضر "بيتزي" باللاعبين ( أيمن الخليف، نوح الموسى ومحمد الصيعري ) لتعديل النتيجة والعودة للمباراة، لكن المعز علي قضى على تلك الآمال وأضاف الهدف الثاني لقطر عند الدقــــيقة 80 بكرة رأسية ( هداف البطولة حتى الآن بـ7 أهداف).