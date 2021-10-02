غادر لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال البيروفي "كاريلو" إلى بلاده؛ وذلك للانضمام إلى المنتخب، كما هو الحال بالنسبة للكولومبي "كويلار". ويخسر الهلال خدمات 12 لاعبًا خلال فترة التوقف الدولية، التي تنطلق اليوم حتى 13 أكتوبر الجاري. ويواصل الهلال تحضيراته لمواجهة نظيره بيرسبوليس الإيراني يوم 16 أكتوبر الجاري ضمن مباريات ربع النهائي بدوري أبطال آسيا 2021 في الرياض.

قبل مواجهة بيرسبوليس الإيراني آسيويًّا.. الهلال يخسر خدمات 12 لاعبًا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-10-02 غادر لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال البيروفي "كاريلو" إلى بلاده؛ وذلك للانضمام إلى المنتخب، كما هو الحال بالنسبة للكولومبي "كويلار".



ويخسر الهلال خدمات 12 لاعبًا خلال فترة التوقف الدولية، التي تنطلق اليوم حتى 13 أكتوبر الجاري.



ويواصل الهلال تحضيراته لمواجهة نظيره بيرسبوليس الإيراني يوم 16 أكتوبر الجاري ضمن مباريات ربع النهائي بدوري أبطال آسيا 2021 في الرياض.

02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443 11:02 PM

قبل مواجهة بيرسبوليس الإيراني آسيويًّا.. الهلال يخسر خدمات 12 لاعبًا





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غادر لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال البيروفي "كاريلو" إلى بلاده؛ وذلك للانضمام إلى المنتخب، كما هو الحال بالنسبة للكولومبي "كويلار".



ويخسر الهلال خدمات 12 لاعبًا خلال فترة التوقف الدولية، التي تنطلق اليوم حتى 13 أكتوبر الجاري.



ويواصل الهلال تحضيراته لمواجهة نظيره بيرسبوليس الإيراني يوم 16 أكتوبر الجاري ضمن مباريات ربع النهائي بدوري أبطال آسيا 2021 في الرياض.