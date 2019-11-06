جدة.. لجنة رباعية تقف على سوق الأهدل للطيور وتضبط 13 مخالفة

للتأكد من خلوّها من الأنفلونزا ومدى التزامها بنظام الرفق بالحيوان

وقفت اليوم، لجنة رباعية على "سوق الأهدل للطيور والحيوانات الأليفة بجنوب محافظة جدة"، برئاسة مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، وأمانة محافظة جدة، وشرطة محافظة جدة، وهيئة الغذاء والدواء بجدة، وبمشاركة الجهات المساندة ممثلة في بلدية مليساء الفرعية، وإدارة النظافة، وإدارة المسالخ، وأسواق النفع العام، وإدارة الوقاية الصحية؛ وذلك للتأكد من خلوّ الأسواق من أنفلونزا الطيور.

وأكدت البيئة أن هذه الجولات التفتيشية، جزء من خطة متكاملة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، تقوم من خلالها بعدة جولات على المنشآت البيطرية؛ كمحلات بيع طيور الزينة والحيوانات الأليفة والعيادات البيطرية؛ وذلك لمتابعة عملها ومدى التزامها بنظام الرفق بالحيوان ونظام مزاولة المهن الطبية البيطرية، ومتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية لتفشي أي وباء لا سمح الله.

وأضافت البيئة أنه تم سحب عينات عشوائية على أكثر من (٢٥) عينة من الطيور؛ للتأكد من خلوّ الأسواق من مرض أنفلونزا الطيور لا قدر الله.

وتم ضبط (٨) مخالفات خاصة بالرفق بالحيوان، و(٥) مخالفات لعدم وجود تراخيص، وتم إغلاق المحلات، ومخالفة لوجود مواد غذائية منتهية الصلاحية، وتم إعداد محضر بذلك من قِبَل اللجنة لاستكمال الإجراءات.

من الجدير بالذكر أن لجنة أنفلونزا الطيور، تكوّنت بناء على توجيه محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد، والذي بموجبه شكّل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، لجنة مكونة برئاسة مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة جدة، وأمانة محافظة جدة، وشرطة محافظة جدة، وهيئة الغذاء والدواء بجدة؛ وذلك للوقوف على الوضع الصحي العام بالأسواق الشعبية؛ ومنها سوق الأهدل بمحافظة جدة.