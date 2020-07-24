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الأخضر الشاب يجري مناورة تدريبية في معسكر أبها

استعداداً لبطولة كأس آسيا

أجرى لاعبو المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 19 عاماً ،اليوم الجمعة، مناورة تدريبية على هامش المعسكر الإعدادي في مدينة أبها، ضمن إطار برنامجه الإعدادي لبطولة كأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان، المقرر انطلاقها منتصف أكتوبر المقبل.

وهدفت المناورة التي أقيمت بين الفريقين الأبيض والأخضر على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية للوقوف على مستويات اللاعبين، وما تم العمل عليه خلال فترة المعسكر الماضية تحت إشراف المدير الفني الهولندي دامين هيرتوج، والتي انتهت لصالح الفريق الأبيض بنتيجة 3-0 سجلها ريان البلوشي (هدفين) ومحمد مران.

المنتخب السعودي

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأخضر الشاب يجري مناورة تدريبية في معسكر أبها
سبق

أجرى لاعبو المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 19 عاماً ،اليوم الجمعة، مناورة تدريبية على هامش المعسكر الإعدادي في مدينة أبها، ضمن إطار برنامجه الإعدادي لبطولة كأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان، المقرر انطلاقها منتصف أكتوبر المقبل.

وهدفت المناورة التي أقيمت بين الفريقين الأبيض والأخضر على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية للوقوف على مستويات اللاعبين، وما تم العمل عليه خلال فترة المعسكر الماضية تحت إشراف المدير الفني الهولندي دامين هيرتوج، والتي انتهت لصالح الفريق الأبيض بنتيجة 3-0 سجلها ريان البلوشي (هدفين) ومحمد مران.

24 يوليو 2020 - 3 ذو الحجة 1441
10:25 PM

الأخضر الشاب يجري مناورة تدريبية في معسكر أبها

استعداداً لبطولة كأس آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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أجرى لاعبو المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 19 عاماً ،اليوم الجمعة، مناورة تدريبية على هامش المعسكر الإعدادي في مدينة أبها، ضمن إطار برنامجه الإعدادي لبطولة كأس آسيا تحت 19 عاماً 2020 في أوزبكستان، المقرر انطلاقها منتصف أكتوبر المقبل.

وهدفت المناورة التي أقيمت بين الفريقين الأبيض والأخضر على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية للوقوف على مستويات اللاعبين، وما تم العمل عليه خلال فترة المعسكر الماضية تحت إشراف المدير الفني الهولندي دامين هيرتوج، والتي انتهت لصالح الفريق الأبيض بنتيجة 3-0 سجلها ريان البلوشي (هدفين) ومحمد مران.

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