صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن الجهات الأمنية قبضت على مواطن سطا على محلين تجاريين، بعد كسره أقفالهما وسرقة محتوياتهما من أجهزة إلكترونية (تم استردادها)، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة بالمنطقة.
"شرطة القصيم" تطيح بمواطن سرق محتويات محلين تجاريين
تم استرداد الأجهزة إلكترونية وتمت إحالته إلى النيابة العامة
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن الجهات الأمنية قبضت على مواطن سطا على محلين تجاريين، بعد كسره أقفالهما وسرقة محتوياتهما من أجهزة إلكترونية (تم استردادها)، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة بالمنطقة.شرطة القصيم النيابة العامة
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"شرطة القصيم" تطيح بمواطن سرق محتويات محلين تجاريينوكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-12-17
17 ديسمبر 2021 - 13 جمادى الأول 1443
01:19 AM
اخر تعديل
17 ديسمبر 2021 - 13 جمادى الأول 1443
04:59 AM
"شرطة القصيم" تطيح بمواطن سرق محتويات محلين تجاريين
تم استرداد الأجهزة إلكترونية وتمت إحالته إلى النيابة العامة
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن الجهات الأمنية قبضت على مواطن سطا على محلين تجاريين، بعد كسره أقفالهما وسرقة محتوياتهما من أجهزة إلكترونية (تم استردادها)، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى النيابة العامة بالمنطقة.
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