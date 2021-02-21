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"الصحة": تسجيل 315 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 349 خلال الـ24 ساعة الماضية

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 9085 نقطة

بتداولات بلغت 11.4 مليار ريال..310 سهم متداول

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 61.74 نقطة ليقفل عند مستوى 9085.97 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11.4 مليار ريال.


وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 310 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 435 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 116 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 68 شركة على تراجع.


وكانت أسهم شركات الفخارية، وسابتكو، ومدينة المعرفة، وصدر، وعذيب للاتصالات الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات المتحدة للتأمين، وتشب، واللجين، وساب للتكافل، واليمامة للحديد فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 4.15%.
فيما كانت أسهم شركات لازوردي، ودار الأركان، وزين السعودية، وسابتكو، وإعمار هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، وأنعام القابضة، ولازوردي، والفخارية، والعمران هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 359.75 نقطة ليقفل عند مستوى 27096.25 نقطة، وبتداولات بلغت 101 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 960 ألف سهم تقاسمتها 2219 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 9085 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 61.74 نقطة ليقفل عند مستوى 9085.97 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11.4 مليار ريال.


وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 310 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 435 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 116 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 68 شركة على تراجع.


وكانت أسهم شركات الفخارية، وسابتكو، ومدينة المعرفة، وصدر، وعذيب للاتصالات الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات المتحدة للتأمين، وتشب، واللجين، وساب للتكافل، واليمامة للحديد فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 4.15%.
فيما كانت أسهم شركات لازوردي، ودار الأركان، وزين السعودية، وسابتكو، وإعمار هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، وأنعام القابضة، ولازوردي، والفخارية، والعمران هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 359.75 نقطة ليقفل عند مستوى 27096.25 نقطة، وبتداولات بلغت 101 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 960 ألف سهم تقاسمتها 2219 صفقة.

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
04:13 PM

مؤشر سوق الأسهم يغلق مرتفعاً عند 9085 نقطة

بتداولات بلغت 11.4 مليار ريال..310 سهم متداول

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 61.74 نقطة ليقفل عند مستوى 9085.97 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11.4 مليار ريال.


وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 310 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 435 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 116 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 68 شركة على تراجع.


وكانت أسهم شركات الفخارية، وسابتكو، ومدينة المعرفة، وصدر، وعذيب للاتصالات الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات المتحدة للتأمين، وتشب، واللجين، وساب للتكافل، واليمامة للحديد فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و 4.15%.
فيما كانت أسهم شركات لازوردي، ودار الأركان، وزين السعودية، وسابتكو، وإعمار هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات المصافي، وأنعام القابضة، ولازوردي، والفخارية، والعمران هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 359.75 نقطة ليقفل عند مستوى 27096.25 نقطة، وبتداولات بلغت 101 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 960 ألف سهم تقاسمتها 2219 صفقة.

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