نجح، بفضل الله، فريق طبي بمستشفى خميس مشيط العام، بقيادة استشاري جراحة العظام والمفاصل الصناعية ورئيس قسم العظام بالمستشفى الدكتور ماجد الشهري، في إجراء 20 عملية لتغيير مفاصل اصطناعية كاملة للركب، من بينها ثلاث عمليات معقدة، وتكللت جميع العمليات بالنجاح، وتماثل المرضى للشفاء. وبينت "صحة عسير" أن جميع المرضى بدأوا بالمشي ضمن برنامج علاج طبيعي تأهيلي مختص، بعد تمكنهم من الوقوف إثر ساعات قليلة من إتمام عملية استبدال المفاصل. وتأتي تلك الخطوة مواصلة للجهود التي تقوم بها صحة المنطقة، لتوزيع الطاقات البشرية واستثمارها بالطريقة المثلى، والدعم بالتجهيزات اللازمة؛ حيث أسهمت في تمكين عدد من مستشفيات المنطقة من إجراء بعض العمليات الجراحية التي كانت تحال -سابقًا- على مستشفى عسير المركزي، أو على مستشفيات خارج المنطقة في بعض الحالات. بدوره، قدم مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى خميس مشيط العام، عبدالعزيز بن زربة، شكره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري، على دعمه المستمر، وللمساعد العلاجي الدكتور عبدالله قداح على المتابعة المثمرة.

٢٠ عملية ناجحة لتغيير مفاصل الركب بـ"مستشفى خميس مشيط العام" بندر آل عوض سبق 2020-02-03 نجح، بفضل الله، فريق طبي بمستشفى خميس مشيط العام، بقيادة استشاري جراحة العظام والمفاصل الصناعية ورئيس قسم العظام بالمستشفى الدكتور ماجد الشهري، في إجراء 20 عملية لتغيير مفاصل اصطناعية كاملة للركب، من بينها ثلاث عمليات معقدة، وتكللت جميع العمليات بالنجاح، وتماثل المرضى للشفاء.



وبينت "صحة عسير" أن جميع المرضى بدأوا بالمشي ضمن برنامج علاج طبيعي تأهيلي مختص، بعد تمكنهم من الوقوف إثر ساعات قليلة من إتمام عملية استبدال المفاصل.



وتأتي تلك الخطوة مواصلة للجهود التي تقوم بها صحة المنطقة، لتوزيع الطاقات البشرية واستثمارها بالطريقة المثلى، والدعم بالتجهيزات اللازمة؛ حيث أسهمت في تمكين عدد من مستشفيات المنطقة من إجراء بعض العمليات الجراحية التي كانت تحال -سابقًا- على مستشفى عسير المركزي، أو على مستشفيات خارج المنطقة في بعض الحالات.



بدوره، قدم مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى خميس مشيط العام، عبدالعزيز بن زربة، شكره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري، على دعمه المستمر، وللمساعد العلاجي الدكتور عبدالله قداح على المتابعة المثمرة.

03 فبراير 2020 - 9 جمادى الآخر 1441 06:51 PM

٢٠ عملية ناجحة لتغيير مفاصل الركب بـ"مستشفى خميس مشيط العام" من بينها 3 عمليات معقدة والمرضى تماثلوا للشفاءر





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نجح، بفضل الله، فريق طبي بمستشفى خميس مشيط العام، بقيادة استشاري جراحة العظام والمفاصل الصناعية ورئيس قسم العظام بالمستشفى الدكتور ماجد الشهري، في إجراء 20 عملية لتغيير مفاصل اصطناعية كاملة للركب، من بينها ثلاث عمليات معقدة، وتكللت جميع العمليات بالنجاح، وتماثل المرضى للشفاء.



وبينت "صحة عسير" أن جميع المرضى بدأوا بالمشي ضمن برنامج علاج طبيعي تأهيلي مختص، بعد تمكنهم من الوقوف إثر ساعات قليلة من إتمام عملية استبدال المفاصل.



وتأتي تلك الخطوة مواصلة للجهود التي تقوم بها صحة المنطقة، لتوزيع الطاقات البشرية واستثمارها بالطريقة المثلى، والدعم بالتجهيزات اللازمة؛ حيث أسهمت في تمكين عدد من مستشفيات المنطقة من إجراء بعض العمليات الجراحية التي كانت تحال -سابقًا- على مستشفى عسير المركزي، أو على مستشفيات خارج المنطقة في بعض الحالات.



بدوره، قدم مدير القطاع الصحي والمشرف على مستشفى خميس مشيط العام، عبدالعزيز بن زربة، شكره لمدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري، على دعمه المستمر، وللمساعد العلاجي الدكتور عبدالله قداح على المتابعة المثمرة.