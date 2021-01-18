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"التعاونية" تطلق برنامج "موتور فليكس" لتأمين المركبات

ضمن استراتيجية جديدة لتفهُّم احتياجات العملاء

أطلقت التعاونية للتأمين مؤخراً برنامج "موتور فليكس" لتأمين المركبات الأول من نوعه في سوق التأمين السعودي، الذي يمنح العملاء مرونة أكبر لخيارات التأمين، ولتستمر الشركة في ترجمة مفهوم الابتكار ضمن استراتيجيتها التي تتمحور حول العميل وتتيح له خيارات جديدة تتفهم احتياجاته، وتواكب التطورات في الممارسات التأمينية.

وفي هذا السياق، أعرب نائب الرئيس التنفيذي لتأمين المركبات بالتعاونية منصور فلاح أبوثنين، عن سعادته بإطلاق هذا المنتج الذي ينسجم مع استراتيجيتها في ابتكار المنتجات والخدمات التأمينية، ويتيح للعميل فرصة تصميم تأمينه حسب حاجته، وبالتالي يمكنه من التحكم في تكلفة التأمين على سيارته، مشيرا إلى أن "موتور فليكس" يستهدف مختلف فئات أصحاب المركبات ويترجم ذلك في كون كل عميل أصبح بمقدوره ابتكار تأمينه وتصميمه لتوفير الحماية المناسبة ضد المخاطر التي تتعرض لها سيارته.

وقال: "لا شك أن إلزامية التأمين على المسؤولية ضد الغير والتي بدأت منذ عام 2020 قد رفعت الوعي لدى قائدي المركبات بأهمية التأمين، وهنا يكمن دورنا كشركات في فهم احتياجات كل فئة والاستمرار في ابتكار منتجات وبرامج جديدة توفر لهم الخيارات التي تساعدهم على توسيع الحماية التأمينية لسياراتهم بأفضل الأسعار وتتيح لهم مرونة اختيار التغطيات الأنسب لهم".

وأوضح أن "موتور فيلكس" يوفر مزايا التأمين الإلزامي ضد الغير، إضافة إلى 7 تغطيات متنوعة يختارها العميل أو يختار أياً منها حسب حاجته، وتشمل مخاطر الحريق، والسرقة، والبَرَد والفيضانات، وانكسار الزجاج، والإيذاء المتعمد من الغير، والمساعدة على الطريق، ومصاريف سحب المركبة.

وتستعد التعاونية لإطلاق سلسة من المنتجات والخدمات التأمينية الأولى من نوعها في سوق التأمين السعودي خلال عام 2021، استكمالاً للخدمات والبرامج التي أطلقتها الشركة خلال عام 2020، والتي تدعم ولاء العميل ليصبح شريكاً كاملاً معنا، وسوف يتم الإعلان عنها قريباً.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعاونية" تطلق برنامج "موتور فليكس" لتأمين المركبات
سبق

أطلقت التعاونية للتأمين مؤخراً برنامج "موتور فليكس" لتأمين المركبات الأول من نوعه في سوق التأمين السعودي، الذي يمنح العملاء مرونة أكبر لخيارات التأمين، ولتستمر الشركة في ترجمة مفهوم الابتكار ضمن استراتيجيتها التي تتمحور حول العميل وتتيح له خيارات جديدة تتفهم احتياجاته، وتواكب التطورات في الممارسات التأمينية.

وفي هذا السياق، أعرب نائب الرئيس التنفيذي لتأمين المركبات بالتعاونية منصور فلاح أبوثنين، عن سعادته بإطلاق هذا المنتج الذي ينسجم مع استراتيجيتها في ابتكار المنتجات والخدمات التأمينية، ويتيح للعميل فرصة تصميم تأمينه حسب حاجته، وبالتالي يمكنه من التحكم في تكلفة التأمين على سيارته، مشيرا إلى أن "موتور فليكس" يستهدف مختلف فئات أصحاب المركبات ويترجم ذلك في كون كل عميل أصبح بمقدوره ابتكار تأمينه وتصميمه لتوفير الحماية المناسبة ضد المخاطر التي تتعرض لها سيارته.

وقال: "لا شك أن إلزامية التأمين على المسؤولية ضد الغير والتي بدأت منذ عام 2020 قد رفعت الوعي لدى قائدي المركبات بأهمية التأمين، وهنا يكمن دورنا كشركات في فهم احتياجات كل فئة والاستمرار في ابتكار منتجات وبرامج جديدة توفر لهم الخيارات التي تساعدهم على توسيع الحماية التأمينية لسياراتهم بأفضل الأسعار وتتيح لهم مرونة اختيار التغطيات الأنسب لهم".

وأوضح أن "موتور فيلكس" يوفر مزايا التأمين الإلزامي ضد الغير، إضافة إلى 7 تغطيات متنوعة يختارها العميل أو يختار أياً منها حسب حاجته، وتشمل مخاطر الحريق، والسرقة، والبَرَد والفيضانات، وانكسار الزجاج، والإيذاء المتعمد من الغير، والمساعدة على الطريق، ومصاريف سحب المركبة.

وتستعد التعاونية لإطلاق سلسة من المنتجات والخدمات التأمينية الأولى من نوعها في سوق التأمين السعودي خلال عام 2021، استكمالاً للخدمات والبرامج التي أطلقتها الشركة خلال عام 2020، والتي تدعم ولاء العميل ليصبح شريكاً كاملاً معنا، وسوف يتم الإعلان عنها قريباً.

18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
05:27 PM

"التعاونية" تطلق برنامج "موتور فليكس" لتأمين المركبات

ضمن استراتيجية جديدة لتفهُّم احتياجات العملاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت التعاونية للتأمين مؤخراً برنامج "موتور فليكس" لتأمين المركبات الأول من نوعه في سوق التأمين السعودي، الذي يمنح العملاء مرونة أكبر لخيارات التأمين، ولتستمر الشركة في ترجمة مفهوم الابتكار ضمن استراتيجيتها التي تتمحور حول العميل وتتيح له خيارات جديدة تتفهم احتياجاته، وتواكب التطورات في الممارسات التأمينية.

وفي هذا السياق، أعرب نائب الرئيس التنفيذي لتأمين المركبات بالتعاونية منصور فلاح أبوثنين، عن سعادته بإطلاق هذا المنتج الذي ينسجم مع استراتيجيتها في ابتكار المنتجات والخدمات التأمينية، ويتيح للعميل فرصة تصميم تأمينه حسب حاجته، وبالتالي يمكنه من التحكم في تكلفة التأمين على سيارته، مشيرا إلى أن "موتور فليكس" يستهدف مختلف فئات أصحاب المركبات ويترجم ذلك في كون كل عميل أصبح بمقدوره ابتكار تأمينه وتصميمه لتوفير الحماية المناسبة ضد المخاطر التي تتعرض لها سيارته.

وقال: "لا شك أن إلزامية التأمين على المسؤولية ضد الغير والتي بدأت منذ عام 2020 قد رفعت الوعي لدى قائدي المركبات بأهمية التأمين، وهنا يكمن دورنا كشركات في فهم احتياجات كل فئة والاستمرار في ابتكار منتجات وبرامج جديدة توفر لهم الخيارات التي تساعدهم على توسيع الحماية التأمينية لسياراتهم بأفضل الأسعار وتتيح لهم مرونة اختيار التغطيات الأنسب لهم".

وأوضح أن "موتور فيلكس" يوفر مزايا التأمين الإلزامي ضد الغير، إضافة إلى 7 تغطيات متنوعة يختارها العميل أو يختار أياً منها حسب حاجته، وتشمل مخاطر الحريق، والسرقة، والبَرَد والفيضانات، وانكسار الزجاج، والإيذاء المتعمد من الغير، والمساعدة على الطريق، ومصاريف سحب المركبة.

وتستعد التعاونية لإطلاق سلسة من المنتجات والخدمات التأمينية الأولى من نوعها في سوق التأمين السعودي خلال عام 2021، استكمالاً للخدمات والبرامج التي أطلقتها الشركة خلال عام 2020، والتي تدعم ولاء العميل ليصبح شريكاً كاملاً معنا، وسوف يتم الإعلان عنها قريباً.

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