النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصحة" تعلن: تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".. وتعافي 49

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 154 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 1453 حالة حتى الآن.

وأكد "العبدالعالي" عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة ولله الحمد، موضحاً أنه تم تسجيل 49 حالة تعافٍ جديدة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 115 حالة.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصحة" تعلن: تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".. وتعافي 49
سبق

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 154 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 1453 حالة حتى الآن.

وأكد "العبدالعالي" عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة ولله الحمد، موضحاً أنه تم تسجيل 49 حالة تعافٍ جديدة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 115 حالة.

30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
03:37 PM
اخر تعديل
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
06:44 PM

"الصحة" تعلن: تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".. وتعافي 49

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
66
133,124

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 154 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 1453 حالة حتى الآن.

وأكد "العبدالعالي" عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة ولله الحمد، موضحاً أنه تم تسجيل 49 حالة تعافٍ جديدة، ليرتفع عدد المتعافين إلى 115 حالة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,741
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,550
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,326
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,765

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان
"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

ماجد الجوهري
"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

حسن آل عمير
اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

منيف الحربي
المملكة تقود العالم ضد الجائحة

المملكة تقود العالم ضد الجائحة

علي آل شرمة
الخفي الصغير!!

الخفي الصغير!!

عبدالرحمن القحطاني
" كورونا" وحُسن النية!

" كورونا" وحُسن النية!

محمد عمير الغامدي
الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة