النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الانتهاء من تطوير 3 مخططات للأراضي المجانية بمنطقتي عسير والشرقية

في إطار حرص الوزارة على توفير بيئة إسكانية متكاملة تُلبِّي تطلعات المستفيدين

تسلمت وكالة الأراضي والشؤون الفنية بوزارة الإسكان عددًا من مخططات الأراضي المجانية بعد الانتهاء من تطوير البنية التحتية فيها، وذلك امتدادًا لمجموعة من المخططات التي تم الانتهاء من تطويرها بالشراكة مع المقاولين المؤهلين، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير بيئة إسكانية متكاملة في جميع المشروعات والمخططات بما يخدم المستفيدين ويلبّي تطلّعاتهم.

وتشمل المخططات المستلمة مخطط "حميد العلايا" بمنطقة عسير الممتد على مساحة 366.169.00م2، ويوفر 274 أرض مجانية، ومخططين في المنطقة الشرقية هما مخطط “الخفجي” (المرحلة الأولى) ومخطط "النعيرية"، إذ تبلغ مساحة المخطط الأول أكثر من 998 ألف م2، ويوفر 849 أرض مجانية، فيما تبلغ مساحة المخطط الآخر نحو 550 ألف م2، ويوفر 530 أرض مجانية.

وتأتي هذه الخطوة استمرارًا لعمليات تطوير المخططات التابعة لوزارة الإسكان والبالغ عددها أكثر من 146 مخططًا سكنيًا، حيث أتاحت الوزارة إمكانية الاطلاع على جميع المخططات وحجز الأراضي عبر المنصّة الإلكترونية من خلال زيارة الرابط SAKANI.HOUSING.SA أو تطبيق “سكني” للهواتف الذكيّة، وذلك ضمن مجموعة من الخيارات السكنية والخدمات والتسهيلات المتنوعة التي تأتي في إطار السعي إلى رفع نسبة التملّك السكني إلى 70 % بحلول عام 2030 بما يتوافق مع مستهدفات “برنامج الإسكان”.

يُذكر أن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان قد سلَّم نحو 90 ألف أرض مجانية في مختلف مناطق المملكة خلال العام الجاري 2019، من بين 137.906 قطع أراضٍ وفرها للحجز إلكترونيًا ضمن 146 مخططًا، فيما يستهدف البرنامج العام المقبل 2020 تطوير 72 مخططًا جديدًا توفّر أكثر من 90 ألف قطعة أرض؛ حيث تم العمل مع 79 مقاولاً مؤهلاً لتنفيذ أعمال البنية التحتية بقيمة تتجاوز 5.2 مليار ريال.

وتأتي هذه الخطوات في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70 % بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030-.

وزارة الإسكان وكالة الأراضي والشؤون الفنية بوزارة الإسكان مخططات الأراضي المجانية عسير الشرقية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الانتهاء من تطوير 3 مخططات للأراضي المجانية بمنطقتي عسير والشرقية
سبق

تسلمت وكالة الأراضي والشؤون الفنية بوزارة الإسكان عددًا من مخططات الأراضي المجانية بعد الانتهاء من تطوير البنية التحتية فيها، وذلك امتدادًا لمجموعة من المخططات التي تم الانتهاء من تطويرها بالشراكة مع المقاولين المؤهلين، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير بيئة إسكانية متكاملة في جميع المشروعات والمخططات بما يخدم المستفيدين ويلبّي تطلّعاتهم.

وتشمل المخططات المستلمة مخطط "حميد العلايا" بمنطقة عسير الممتد على مساحة 366.169.00م2، ويوفر 274 أرض مجانية، ومخططين في المنطقة الشرقية هما مخطط “الخفجي” (المرحلة الأولى) ومخطط "النعيرية"، إذ تبلغ مساحة المخطط الأول أكثر من 998 ألف م2، ويوفر 849 أرض مجانية، فيما تبلغ مساحة المخطط الآخر نحو 550 ألف م2، ويوفر 530 أرض مجانية.

وتأتي هذه الخطوة استمرارًا لعمليات تطوير المخططات التابعة لوزارة الإسكان والبالغ عددها أكثر من 146 مخططًا سكنيًا، حيث أتاحت الوزارة إمكانية الاطلاع على جميع المخططات وحجز الأراضي عبر المنصّة الإلكترونية من خلال زيارة الرابط SAKANI.HOUSING.SA أو تطبيق “سكني” للهواتف الذكيّة، وذلك ضمن مجموعة من الخيارات السكنية والخدمات والتسهيلات المتنوعة التي تأتي في إطار السعي إلى رفع نسبة التملّك السكني إلى 70 % بحلول عام 2030 بما يتوافق مع مستهدفات “برنامج الإسكان”.

يُذكر أن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان قد سلَّم نحو 90 ألف أرض مجانية في مختلف مناطق المملكة خلال العام الجاري 2019، من بين 137.906 قطع أراضٍ وفرها للحجز إلكترونيًا ضمن 146 مخططًا، فيما يستهدف البرنامج العام المقبل 2020 تطوير 72 مخططًا جديدًا توفّر أكثر من 90 ألف قطعة أرض؛ حيث تم العمل مع 79 مقاولاً مؤهلاً لتنفيذ أعمال البنية التحتية بقيمة تتجاوز 5.2 مليار ريال.

وتأتي هذه الخطوات في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70 % بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030-.

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
09:49 PM

الانتهاء من تطوير 3 مخططات للأراضي المجانية بمنطقتي عسير والشرقية

في إطار حرص الوزارة على توفير بيئة إسكانية متكاملة تُلبِّي تطلعات المستفيدين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,346

تسلمت وكالة الأراضي والشؤون الفنية بوزارة الإسكان عددًا من مخططات الأراضي المجانية بعد الانتهاء من تطوير البنية التحتية فيها، وذلك امتدادًا لمجموعة من المخططات التي تم الانتهاء من تطويرها بالشراكة مع المقاولين المؤهلين، وذلك في إطار حرص الوزارة على توفير بيئة إسكانية متكاملة في جميع المشروعات والمخططات بما يخدم المستفيدين ويلبّي تطلّعاتهم.

وتشمل المخططات المستلمة مخطط "حميد العلايا" بمنطقة عسير الممتد على مساحة 366.169.00م2، ويوفر 274 أرض مجانية، ومخططين في المنطقة الشرقية هما مخطط “الخفجي” (المرحلة الأولى) ومخطط "النعيرية"، إذ تبلغ مساحة المخطط الأول أكثر من 998 ألف م2، ويوفر 849 أرض مجانية، فيما تبلغ مساحة المخطط الآخر نحو 550 ألف م2، ويوفر 530 أرض مجانية.

وتأتي هذه الخطوة استمرارًا لعمليات تطوير المخططات التابعة لوزارة الإسكان والبالغ عددها أكثر من 146 مخططًا سكنيًا، حيث أتاحت الوزارة إمكانية الاطلاع على جميع المخططات وحجز الأراضي عبر المنصّة الإلكترونية من خلال زيارة الرابط SAKANI.HOUSING.SA أو تطبيق “سكني” للهواتف الذكيّة، وذلك ضمن مجموعة من الخيارات السكنية والخدمات والتسهيلات المتنوعة التي تأتي في إطار السعي إلى رفع نسبة التملّك السكني إلى 70 % بحلول عام 2030 بما يتوافق مع مستهدفات “برنامج الإسكان”.

يُذكر أن برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان قد سلَّم نحو 90 ألف أرض مجانية في مختلف مناطق المملكة خلال العام الجاري 2019، من بين 137.906 قطع أراضٍ وفرها للحجز إلكترونيًا ضمن 146 مخططًا، فيما يستهدف البرنامج العام المقبل 2020 تطوير 72 مخططًا جديدًا توفّر أكثر من 90 ألف قطعة أرض؛ حيث تم العمل مع 79 مقاولاً مؤهلاً لتنفيذ أعمال البنية التحتية بقيمة تتجاوز 5.2 مليار ريال.

وتأتي هذه الخطوات في إطار توفير خيارات أكثر للمواطنين تمكّنهم من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبي رغباتهم؛ بما يرفع من نسبة التملّك السكني إلى 70 % بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030-.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,380
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,288
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,665
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,087

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة