السلطات الهولندية تخلي مطار ماستريخت بعد تهديد بوجود قنبلة

أخلت السلطات الهولندية مطار ماستريخت اليوم (الخميس) بعد تهديد بوجود قنبلة، بحسب ما أوردت "رويترز".
وذكرت وكالة "إيه.إن.بي" الهولندية أن الشرطة العسكرية تولت حراسة المطار.
أخلت السلطات الهولندية مطار ماستريخت اليوم (الخميس) بعد تهديد بوجود قنبلة، بحسب ما أوردت "رويترز".
وذكرت وكالة "إيه.إن.بي" الهولندية أن الشرطة العسكرية تولت حراسة المطار.
أخلت السلطات الهولندية مطار ماستريخت اليوم (الخميس) بعد تهديد بوجود قنبلة، بحسب ما أوردت "رويترز".
وذكرت وكالة "إيه.إن.بي" الهولندية أن الشرطة العسكرية تولت حراسة المطار.
أخلت السلطات الهولندية مطار ماستريخت اليوم (الخميس) بعد تهديد بوجود قنبلة، بحسب ما أوردت "رويترز".
وذكرت وكالة "إيه.إن.بي" الهولندية أن الشرطة العسكرية تولت حراسة المطار.