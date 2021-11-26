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السلطات الهولندية تخلي مطار ماستريخت بعد تهديد بوجود قنبلة

الشرطة العسكرية تولت حراسته

أخلت السلطات الهولندية مطار ماستريخت اليوم (الخميس) بعد تهديد بوجود قنبلة، بحسب ما أوردت "رويترز".

وذكرت وكالة "إيه.إن.بي" الهولندية أن الشرطة العسكرية تولت حراسة المطار.

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السلطات الهولندية تخلي مطار ماستريخت بعد تهديد بوجود قنبلة
سبق

أخلت السلطات الهولندية مطار ماستريخت اليوم (الخميس) بعد تهديد بوجود قنبلة، بحسب ما أوردت "رويترز".

وذكرت وكالة "إيه.إن.بي" الهولندية أن الشرطة العسكرية تولت حراسة المطار.

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443
08:43 PM

السلطات الهولندية تخلي مطار ماستريخت بعد تهديد بوجود قنبلة

الشرطة العسكرية تولت حراسته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أخلت السلطات الهولندية مطار ماستريخت اليوم (الخميس) بعد تهديد بوجود قنبلة، بحسب ما أوردت "رويترز".

وذكرت وكالة "إيه.إن.بي" الهولندية أن الشرطة العسكرية تولت حراسة المطار.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,853
201,250 سيارة ..

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