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"الصحة": تسجيل 1301 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1376 خلال الـ24 ساعة الماضية

بالفيديو.. متحدث الصحة يكشف أهم أعراض الإصابة بكورونا للأطفال

دعا لضرورة عزله عند التأكد من إصابته

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبدالعالي، أن من أهم الأعراض التي تظهر على الطفل عند إصابته بفيروس كورونا هي: ارتفاع درجة حرارته، والتهابات في الجهاز التنفسي، أو أعراض في الجهاز الهضمي مثل إسهال وقيء وآلام في المعدة.

وقال العبد العالي: "وجود هذه الأعراض يجعل من الهام على أهالي الطفل أخذه للعيادة والمستشفى، وعند التأكد من إصابته سيتم عزله".

وشدّد على ضرورة أخذ كافة المحيطين بالطفل ومن يقدم له الرعاية، الاحتياطات الوقائية والاحترازية بشكل سليم، مؤكدًا أن فترة العزل والطرق الاحترازية تشبه وتطابق الفترة والطرق المستخدمة للكبار.

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بالفيديو.. متحدث الصحة يكشف أهم أعراض الإصابة بكورونا للأطفال
سبق

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبدالعالي، أن من أهم الأعراض التي تظهر على الطفل عند إصابته بفيروس كورونا هي: ارتفاع درجة حرارته، والتهابات في الجهاز التنفسي، أو أعراض في الجهاز الهضمي مثل إسهال وقيء وآلام في المعدة.

وقال العبد العالي: "وجود هذه الأعراض يجعل من الهام على أهالي الطفل أخذه للعيادة والمستشفى، وعند التأكد من إصابته سيتم عزله".

وشدّد على ضرورة أخذ كافة المحيطين بالطفل ومن يقدم له الرعاية، الاحتياطات الوقائية والاحترازية بشكل سليم، مؤكدًا أن فترة العزل والطرق الاحترازية تشبه وتطابق الفترة والطرق المستخدمة للكبار.

25 يونيو 2021 - 15 ذو القعدة 1442
08:28 PM

بالفيديو.. متحدث الصحة يكشف أهم أعراض الإصابة بكورونا للأطفال

دعا لضرورة عزله عند التأكد من إصابته

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
14
70,325

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبدالعالي، أن من أهم الأعراض التي تظهر على الطفل عند إصابته بفيروس كورونا هي: ارتفاع درجة حرارته، والتهابات في الجهاز التنفسي، أو أعراض في الجهاز الهضمي مثل إسهال وقيء وآلام في المعدة.

وقال العبد العالي: "وجود هذه الأعراض يجعل من الهام على أهالي الطفل أخذه للعيادة والمستشفى، وعند التأكد من إصابته سيتم عزله".

وشدّد على ضرورة أخذ كافة المحيطين بالطفل ومن يقدم له الرعاية، الاحتياطات الوقائية والاحترازية بشكل سليم، مؤكدًا أن فترة العزل والطرق الاحترازية تشبه وتطابق الفترة والطرق المستخدمة للكبار.

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