خلال 24 ساعة.. قطر تسجل 102 حالة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم، تسجيل 102 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19).
وأوضحت في بيان لها أنه تم شفاء 146 مصاباً في الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 223995.
أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم، تسجيل 102 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19).
وأوضحت في بيان لها أنه تم شفاء 146 مصاباً في الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 223995.فيروس كورونا الجديد
أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم، تسجيل 102 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19).
وأوضحت في بيان لها أنه تم شفاء 146 مصاباً في الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 223995.
أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم، تسجيل 102 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19).
وأوضحت في بيان لها أنه تم شفاء 146 مصاباً في الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 223995.