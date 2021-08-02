خلال 24 ساعة.. قطر تسجل 102 حالة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 223995

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم، تسجيل 102 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وأوضحت في بيان لها أنه تم شفاء 146 مصاباً في الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 223995.