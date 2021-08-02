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خلال 24 ساعة.. قطر تسجل 102 حالة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 223995

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم، تسجيل 102 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وأوضحت في بيان لها أنه تم شفاء 146 مصاباً في الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 223995.

فيروس كورونا الجديد

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خلال 24 ساعة.. قطر تسجل 102 حالة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم، تسجيل 102 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وأوضحت في بيان لها أنه تم شفاء 146 مصاباً في الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 223995.

02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
04:33 PM
اخر تعديل
02 أغسطس 2021 - 23 ذو الحجة 1442
10:01 PM

خلال 24 ساعة.. قطر تسجل 102 حالة جديدة بفيروس كورونا

إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 223995

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة القطرية، اليوم، تسجيل 102 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

وأوضحت في بيان لها أنه تم شفاء 146 مصاباً في الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي حالات الشفاء في دولة قطر إلى 223995.

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