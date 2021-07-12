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إغلاق 5 محالّ مخالفة للإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية في رجال ألمع

خلال جولات رقابية مكثفة من بلدية المحافظة

أغلقت بلدية محافظة رجال ألمع، 5 محالّ مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية خلال جولاتها الرقابية على المنشآت؛ للتأكد من الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتطبيق البروتوكولات الخاصة بمنع انتشار فيروس "كورونا"، إلى جانب تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة رجال ألمع سعيد بن علي آل مصمع، أن هذه الجولات تأتي بمتابعة أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، مبيناً أن البلدية قامت بعدد 32 جولة خلال أسبوع أسفرت عن إغلاق محلين مخالفين للإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا إضافة إلى إغلاق 3 محالّ مخالفة للاشتراطات الصحية.


كما دعا "آل مصمع" الجميع إلى التعاون مع البلدية من خلال الإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت المخالفة من خلال مركز 940 لمعالجتها.

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إغلاق 5 محالّ مخالفة للإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية في رجال ألمع
سبق

أغلقت بلدية محافظة رجال ألمع، 5 محالّ مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية خلال جولاتها الرقابية على المنشآت؛ للتأكد من الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتطبيق البروتوكولات الخاصة بمنع انتشار فيروس "كورونا"، إلى جانب تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة رجال ألمع سعيد بن علي آل مصمع، أن هذه الجولات تأتي بمتابعة أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، مبيناً أن البلدية قامت بعدد 32 جولة خلال أسبوع أسفرت عن إغلاق محلين مخالفين للإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا إضافة إلى إغلاق 3 محالّ مخالفة للاشتراطات الصحية.


كما دعا "آل مصمع" الجميع إلى التعاون مع البلدية من خلال الإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت المخالفة من خلال مركز 940 لمعالجتها.

12 يوليو 2021 - 2 ذو الحجة 1442
04:49 PM

إغلاق 5 محالّ مخالفة للإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية في رجال ألمع

خلال جولات رقابية مكثفة من بلدية المحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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أغلقت بلدية محافظة رجال ألمع، 5 محالّ مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية خلال جولاتها الرقابية على المنشآت؛ للتأكد من الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتطبيق البروتوكولات الخاصة بمنع انتشار فيروس "كورونا"، إلى جانب تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية.

وأوضح رئيس بلدية محافظة رجال ألمع سعيد بن علي آل مصمع، أن هذه الجولات تأتي بمتابعة أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، مبيناً أن البلدية قامت بعدد 32 جولة خلال أسبوع أسفرت عن إغلاق محلين مخالفين للإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس كورونا إضافة إلى إغلاق 3 محالّ مخالفة للاشتراطات الصحية.


كما دعا "آل مصمع" الجميع إلى التعاون مع البلدية من خلال الإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت المخالفة من خلال مركز 940 لمعالجتها.

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