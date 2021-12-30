اختتام بطولة المملكة للرماية على أسلحة ضغط الهواء

بمشاركة 102 رامٍ

اختتمت اليوم بطولة المملكة للرماية على أسلحة ضغط الهواء (بندقية ومسدس) والتي استمرت منافساتها على مدار 5 أيام نفذها الاتحاد السعودي للرماية ختامًا للموسم الرياضي لعام 2021، وقد شارك في منافسات البطولة عدد (102 رامٍ) كالتالي:

57 راميًا في درجة المبتدئين

21 راميًا في الدرجة الأولى

24 راميًا في درجة الممتاز

وأدار منافسات البطولة عدد 11 حكمًا.



المركز الثالث والميدالية البرونزية لمنتخب الجوازات.



وفي منافسات المسدس (فرق) لدرجة الممتاز جاءت النتائج على النحو التالي: المركز الأول والميدالية الذهبية لمنتخب القوات البرية.



المركز الثاني والميدالية الفضية لمنتخب حرس الحدود.



المركز الثالث والميدالية البرونزية لمنتخب الحرس الملكي.



من جهة أخرى شدد رئيس الاتحاد الأمير سعود بن خالد على الحرص الدائم للاتحاد على متابعة اللعبة من أجل تهيئة كل الإمكانات لرفع مستوى الأداء الفني، مؤكدًا حرص الجميع على بذل المزيد من الجهد ومواصلة العطاء، من أجل تحقيق النتائج المرجوة التي تعكس المستوى المعروف عن لعبة الرماية في المملكة.