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"شريفة الكسر" وكيلة لجامعة شقراء لشؤون الطالبات

نُشرت لها دراسات وأبحاث بمختلف المجلات العربية والعالمية

صدر قرار وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بناءً على ترشيح رئيس جامعة شقراء الأستاذ الدكتور علي بن محمد السيف، بتكليف الدكتورة شريفة بنت عوض الكسر وكيلة للجامعة لشؤون الطالبات.

وعملت الكسر "أستاذة الإدارة المشارك"، في السنة التحضيرية بجامعة الإمام محمد بن سعود ثم انتقلت للعمل وكيلة للتطوير والجودة في كلية العلوم والدراسات الإنسانية بضرما، ثم وكيلة لكلية العلوم والدراسات الإنسانية بثادق لشطر الطالبات، كما عملت متعاونة لتدريس عددٍ من المقررات في عددٍ من الجامعات الحكومية والأهلية، وتقلدت خلال مسيرتها المهنية عددًا من المناصب القيادية إضافة إلى عضويتها في لجان مختلفة.

وحصلت الكسر على درجة الدكتوراه في الإدارة والإشراف من جامعة توليدو بأمريكا، ودرجة الماجستير من جامعة بيتسبرغ بأمريكا ولها عديد الدراسات والأبحاث المنشورة في مختلف المجلات العربية والعالمية.

جامعة شقراء

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"شريفة الكسر" وكيلة لجامعة شقراء لشؤون الطالبات
سبق

صدر قرار وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بناءً على ترشيح رئيس جامعة شقراء الأستاذ الدكتور علي بن محمد السيف، بتكليف الدكتورة شريفة بنت عوض الكسر وكيلة للجامعة لشؤون الطالبات.

وعملت الكسر "أستاذة الإدارة المشارك"، في السنة التحضيرية بجامعة الإمام محمد بن سعود ثم انتقلت للعمل وكيلة للتطوير والجودة في كلية العلوم والدراسات الإنسانية بضرما، ثم وكيلة لكلية العلوم والدراسات الإنسانية بثادق لشطر الطالبات، كما عملت متعاونة لتدريس عددٍ من المقررات في عددٍ من الجامعات الحكومية والأهلية، وتقلدت خلال مسيرتها المهنية عددًا من المناصب القيادية إضافة إلى عضويتها في لجان مختلفة.

وحصلت الكسر على درجة الدكتوراه في الإدارة والإشراف من جامعة توليدو بأمريكا، ودرجة الماجستير من جامعة بيتسبرغ بأمريكا ولها عديد الدراسات والأبحاث المنشورة في مختلف المجلات العربية والعالمية.

18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442
11:02 PM

"شريفة الكسر" وكيلة لجامعة شقراء لشؤون الطالبات

نُشرت لها دراسات وأبحاث بمختلف المجلات العربية والعالمية

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صحيفة سبق الإلكترونية - شقراء
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صدر قرار وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بناءً على ترشيح رئيس جامعة شقراء الأستاذ الدكتور علي بن محمد السيف، بتكليف الدكتورة شريفة بنت عوض الكسر وكيلة للجامعة لشؤون الطالبات.

وعملت الكسر "أستاذة الإدارة المشارك"، في السنة التحضيرية بجامعة الإمام محمد بن سعود ثم انتقلت للعمل وكيلة للتطوير والجودة في كلية العلوم والدراسات الإنسانية بضرما، ثم وكيلة لكلية العلوم والدراسات الإنسانية بثادق لشطر الطالبات، كما عملت متعاونة لتدريس عددٍ من المقررات في عددٍ من الجامعات الحكومية والأهلية، وتقلدت خلال مسيرتها المهنية عددًا من المناصب القيادية إضافة إلى عضويتها في لجان مختلفة.

وحصلت الكسر على درجة الدكتوراه في الإدارة والإشراف من جامعة توليدو بأمريكا، ودرجة الماجستير من جامعة بيتسبرغ بأمريكا ولها عديد الدراسات والأبحاث المنشورة في مختلف المجلات العربية والعالمية.

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