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وفاة مدرب "مصري" شهير عقب إحراز فريقه لهدف الفوز

عقب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة داخل الملعب

فقدت الكرة المصرية والوسط الرياضي اللاعب السابق والمدرب الحالي أدهم السلحدار، نجم الإسماعيلي السابق، عقب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة داخل الملعب.

ويقود السلحدار فريق المجد السكندري الناشط في دوري الدرجة الثانية؛ حيث سجّل فريقه لهدف الفوز في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

وفاز فريق المجد السكندري على نظيره الزرقا بهدف دون رد جاء عن طريق محمد عصام في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

وعقب تسجيل الهدف سقط أدهم السلحدار على الأرض مغشيًا عليه، وتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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وفاة مدرب "مصري" شهير عقب إحراز فريقه لهدف الفوز
سبق

فقدت الكرة المصرية والوسط الرياضي اللاعب السابق والمدرب الحالي أدهم السلحدار، نجم الإسماعيلي السابق، عقب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة داخل الملعب.

ويقود السلحدار فريق المجد السكندري الناشط في دوري الدرجة الثانية؛ حيث سجّل فريقه لهدف الفوز في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

وفاز فريق المجد السكندري على نظيره الزرقا بهدف دون رد جاء عن طريق محمد عصام في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

وعقب تسجيل الهدف سقط أدهم السلحدار على الأرض مغشيًا عليه، وتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

02 ديسمبر 2021 - 27 ربيع الآخر 1443
07:15 PM

وفاة مدرب "مصري" شهير عقب إحراز فريقه لهدف الفوز

عقب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة داخل الملعب

A A A
محمد السيّد - الرياض
2
6,924

فقدت الكرة المصرية والوسط الرياضي اللاعب السابق والمدرب الحالي أدهم السلحدار، نجم الإسماعيلي السابق، عقب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة داخل الملعب.

ويقود السلحدار فريق المجد السكندري الناشط في دوري الدرجة الثانية؛ حيث سجّل فريقه لهدف الفوز في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.

وفاز فريق المجد السكندري على نظيره الزرقا بهدف دون رد جاء عن طريق محمد عصام في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

وعقب تسجيل الهدف سقط أدهم السلحدار على الأرض مغشيًا عليه، وتم نقله إلى أحد المستشفيات القريبة لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

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