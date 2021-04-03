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سفير إيرلندا لدى المملكة يرحب بمبادرة إنهاء الأزمة اليمنية

خلال اجتماع عقدته معه لجنة الصداقة البرلمانية بـ "الشورى"

عقدت لجنة الصداقة البرلمانية "السعودية - الإيرلندية" في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالله بن حمد السلامة؛ في مقر المجلس بالرياض؛ اجتماعاً مع سفير جمهورية إيرلندا لدى المملكة جون جيرارد ماكوي؛ بحضور عدد من أعضاء المجلس أعضاء اللجنة.

وأكد "السلامة"؛ أهمية تعزيز العمل الثنائي بين المملكة وإيرلندا في شتى المجالات ولاسيما البرلمانية منها بين مجلس الشورى والبرلمان الإيرلندي، وتفعيل دور لجنتَيْ الصداقة البرلمانية في البلدين.

ورحب سفير جمهورية إيرلندا لدى المملكة، بإعلان المملكة العربية السعودية مبادرة إنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، مشيراً إلى أهمية العمل المشترك من أجل تعزيز أواصر العلاقة بين إيرلندا والمملكة في مختلف المجالات.

وشهد الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على الصعيد البرلماني.

يُذكر أن لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى لها دور فاعل في تعزيز العلاقات مع مختلف البرلمانات في دول العالم، وتسعى لتعزيز روابط الصداقة والتعريف بدور المملكة في مختلف المجالات عموماً والمجال البرلماني خصوصاً؛ للإسهام في بناء علاقات تنسيق وتعاون حول القضايا الإقليمية والدولية في المحافل البرلمانية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سفير إيرلندا لدى المملكة يرحب بمبادرة إنهاء الأزمة اليمنية
سبق

عقدت لجنة الصداقة البرلمانية "السعودية - الإيرلندية" في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالله بن حمد السلامة؛ في مقر المجلس بالرياض؛ اجتماعاً مع سفير جمهورية إيرلندا لدى المملكة جون جيرارد ماكوي؛ بحضور عدد من أعضاء المجلس أعضاء اللجنة.

وأكد "السلامة"؛ أهمية تعزيز العمل الثنائي بين المملكة وإيرلندا في شتى المجالات ولاسيما البرلمانية منها بين مجلس الشورى والبرلمان الإيرلندي، وتفعيل دور لجنتَيْ الصداقة البرلمانية في البلدين.

ورحب سفير جمهورية إيرلندا لدى المملكة، بإعلان المملكة العربية السعودية مبادرة إنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، مشيراً إلى أهمية العمل المشترك من أجل تعزيز أواصر العلاقة بين إيرلندا والمملكة في مختلف المجالات.

وشهد الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على الصعيد البرلماني.

يُذكر أن لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى لها دور فاعل في تعزيز العلاقات مع مختلف البرلمانات في دول العالم، وتسعى لتعزيز روابط الصداقة والتعريف بدور المملكة في مختلف المجالات عموماً والمجال البرلماني خصوصاً؛ للإسهام في بناء علاقات تنسيق وتعاون حول القضايا الإقليمية والدولية في المحافل البرلمانية.

03 إبريل 2021 - 21 شعبان 1442
01:03 PM

سفير إيرلندا لدى المملكة يرحب بمبادرة إنهاء الأزمة اليمنية

خلال اجتماع عقدته معه لجنة الصداقة البرلمانية بـ "الشورى"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقدت لجنة الصداقة البرلمانية "السعودية - الإيرلندية" في مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور عبدالله بن حمد السلامة؛ في مقر المجلس بالرياض؛ اجتماعاً مع سفير جمهورية إيرلندا لدى المملكة جون جيرارد ماكوي؛ بحضور عدد من أعضاء المجلس أعضاء اللجنة.

وأكد "السلامة"؛ أهمية تعزيز العمل الثنائي بين المملكة وإيرلندا في شتى المجالات ولاسيما البرلمانية منها بين مجلس الشورى والبرلمان الإيرلندي، وتفعيل دور لجنتَيْ الصداقة البرلمانية في البلدين.

ورحب سفير جمهورية إيرلندا لدى المملكة، بإعلان المملكة العربية السعودية مبادرة إنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن، مشيراً إلى أهمية العمل المشترك من أجل تعزيز أواصر العلاقة بين إيرلندا والمملكة في مختلف المجالات.

وشهد الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على الصعيد البرلماني.

يُذكر أن لجان الصداقة البرلمانية في مجلس الشورى لها دور فاعل في تعزيز العلاقات مع مختلف البرلمانات في دول العالم، وتسعى لتعزيز روابط الصداقة والتعريف بدور المملكة في مختلف المجالات عموماً والمجال البرلماني خصوصاً؛ للإسهام في بناء علاقات تنسيق وتعاون حول القضايا الإقليمية والدولية في المحافل البرلمانية.

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