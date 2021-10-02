النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

130 وثيقة عن تاريخ المملكة وأنظمتها المالية يرصدها كتاب المصرفي السبيعي

في معرض الرياض الدولي للكتاب

صدرت هذا العام الطبعة الأولى من كتاب "وثائق محمد بن إبراهيم السبيعي" التي تتناول مرحلة زمنية واسعة ناهزت الستة عقود عن تاريخ المملكة، رصدت خلال حياة محمد السبيعي -رحمة الله- أحد رجال الأعمال الذين واكبوا نشأة الاقتصاد السعودي منذ عهد الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- حتى عهدنا الزاهر.


ويقع الكتاب الذي يوزع في معرض الرياض الدولي للكتاب، في 700 صفحة من القطع المتوسط، ويتكون من ثلاثة أقسام رئيسية، الأول: حياة المترجم له، والثاني: التعريف بجميع الوثائق مع شروحاتها والتعريف بالشخصيات والأعلام والأماكن الواردة فيها، والثالث: عن المصادر والمراجع.


وضم الكتاب ١٣٠ وثيقة، أهمها المراسلات الخطية مع الملوك والأمراء والمسؤولين في الدولة وذات الصلة بتنفيذ المشروعات والمراسلات الخطية والبرقيات مع رجال الأعمال في الداخل والخارج؛ لمتابعة الأعمال التجارية، إضافة إلى الميزانيات السنوية والنماذج المحاسبية والقيود الدفترية المعمول بها في ذلك الوقت.
كما ضم نماذج الصرف والإيداع والتحويل المستخدمة في المؤسسات المصرفية والمالية آنذاك وبعض المراسلات والمكاتبات المتعلقة بالعمل الخيري في الثمانينيات والتسعينيات الهجرية.

واستغرق إعداد الكتاب ثلاثة أعوام، وحصل على اعتماد من دارة الملك عبدالعزيز، وقام بتأليفه وإعداد مادته العلمية بمراحلها المتعددة كل من: الدكتور ممدوح بن محمد الحوشان، والدكتور فايز بن موسى الحربي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
130 وثيقة عن تاريخ المملكة وأنظمتها المالية يرصدها كتاب المصرفي السبيعي
سبق

صدرت هذا العام الطبعة الأولى من كتاب "وثائق محمد بن إبراهيم السبيعي" التي تتناول مرحلة زمنية واسعة ناهزت الستة عقود عن تاريخ المملكة، رصدت خلال حياة محمد السبيعي -رحمة الله- أحد رجال الأعمال الذين واكبوا نشأة الاقتصاد السعودي منذ عهد الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- حتى عهدنا الزاهر.


ويقع الكتاب الذي يوزع في معرض الرياض الدولي للكتاب، في 700 صفحة من القطع المتوسط، ويتكون من ثلاثة أقسام رئيسية، الأول: حياة المترجم له، والثاني: التعريف بجميع الوثائق مع شروحاتها والتعريف بالشخصيات والأعلام والأماكن الواردة فيها، والثالث: عن المصادر والمراجع.


وضم الكتاب ١٣٠ وثيقة، أهمها المراسلات الخطية مع الملوك والأمراء والمسؤولين في الدولة وذات الصلة بتنفيذ المشروعات والمراسلات الخطية والبرقيات مع رجال الأعمال في الداخل والخارج؛ لمتابعة الأعمال التجارية، إضافة إلى الميزانيات السنوية والنماذج المحاسبية والقيود الدفترية المعمول بها في ذلك الوقت.
كما ضم نماذج الصرف والإيداع والتحويل المستخدمة في المؤسسات المصرفية والمالية آنذاك وبعض المراسلات والمكاتبات المتعلقة بالعمل الخيري في الثمانينيات والتسعينيات الهجرية.

واستغرق إعداد الكتاب ثلاثة أعوام، وحصل على اعتماد من دارة الملك عبدالعزيز، وقام بتأليفه وإعداد مادته العلمية بمراحلها المتعددة كل من: الدكتور ممدوح بن محمد الحوشان، والدكتور فايز بن موسى الحربي.

02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443
06:02 PM

130 وثيقة عن تاريخ المملكة وأنظمتها المالية يرصدها كتاب المصرفي السبيعي

في معرض الرياض الدولي للكتاب

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
560

صدرت هذا العام الطبعة الأولى من كتاب "وثائق محمد بن إبراهيم السبيعي" التي تتناول مرحلة زمنية واسعة ناهزت الستة عقود عن تاريخ المملكة، رصدت خلال حياة محمد السبيعي -رحمة الله- أحد رجال الأعمال الذين واكبوا نشأة الاقتصاد السعودي منذ عهد الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- حتى عهدنا الزاهر.


ويقع الكتاب الذي يوزع في معرض الرياض الدولي للكتاب، في 700 صفحة من القطع المتوسط، ويتكون من ثلاثة أقسام رئيسية، الأول: حياة المترجم له، والثاني: التعريف بجميع الوثائق مع شروحاتها والتعريف بالشخصيات والأعلام والأماكن الواردة فيها، والثالث: عن المصادر والمراجع.


وضم الكتاب ١٣٠ وثيقة، أهمها المراسلات الخطية مع الملوك والأمراء والمسؤولين في الدولة وذات الصلة بتنفيذ المشروعات والمراسلات الخطية والبرقيات مع رجال الأعمال في الداخل والخارج؛ لمتابعة الأعمال التجارية، إضافة إلى الميزانيات السنوية والنماذج المحاسبية والقيود الدفترية المعمول بها في ذلك الوقت.
كما ضم نماذج الصرف والإيداع والتحويل المستخدمة في المؤسسات المصرفية والمالية آنذاك وبعض المراسلات والمكاتبات المتعلقة بالعمل الخيري في الثمانينيات والتسعينيات الهجرية.

واستغرق إعداد الكتاب ثلاثة أعوام، وحصل على اعتماد من دارة الملك عبدالعزيز، وقام بتأليفه وإعداد مادته العلمية بمراحلها المتعددة كل من: الدكتور ممدوح بن محمد الحوشان، والدكتور فايز بن موسى الحربي.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,155
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,789
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,971
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,407

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة
هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

ماجد الحربي
عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني
محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني
العَلَم الذي لا يُنكَّس

العَلَم الذي لا يُنكَّس

مها الجبر
المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

عبدالرحمن المرشد
اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

علي آل شرمة
عزة دين وحب وطن

عزة دين وحب وطن

نجد المري
المملكة.. هي لنا دار!

المملكة.. هي لنا دار!

صالح مطر الغامدي
اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة