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مصادرة أكثر 400 كجم خضراوات من الباعة الجائلين بـ"شوقية مكة"

ضمن جولات البلدية الرقابية المكثفة وللقضاء على الظواهر السلبية

نفذت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة على الأسواق والمنشآت الغذائية، ضمن جولات البلدية الرقابية المكثفة على الباعة الجائلين المخالفين.

يأتي ذلك امتدادًا لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية "غذاؤكم أمانة"؛ وبهدف القضاء على الظواهر السلبية، والتأكد من سلامة المواد الغذائية، وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقًا للأنظمة والقوانين المتبعة.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس محمد بن غالب المشيخي، أنه تم مصادرة 489 كجم من الخضار تم ضبطها من الباعة الجائلين، وتسليمها لجمعية إكرام لحفظ النعمة بعد التأكد من سلامتها.

ودعا "المشيخي" المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، مبينًا أنه في حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)؛ ليتم اتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

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مصادرة أكثر 400 كجم خضراوات من الباعة الجائلين بـ"شوقية مكة"
سبق

نفذت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة على الأسواق والمنشآت الغذائية، ضمن جولات البلدية الرقابية المكثفة على الباعة الجائلين المخالفين.

يأتي ذلك امتدادًا لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية "غذاؤكم أمانة"؛ وبهدف القضاء على الظواهر السلبية، والتأكد من سلامة المواد الغذائية، وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقًا للأنظمة والقوانين المتبعة.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس محمد بن غالب المشيخي، أنه تم مصادرة 489 كجم من الخضار تم ضبطها من الباعة الجائلين، وتسليمها لجمعية إكرام لحفظ النعمة بعد التأكد من سلامتها.

ودعا "المشيخي" المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، مبينًا أنه في حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)؛ ليتم اتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
01:21 AM

مصادرة أكثر 400 كجم خضراوات من الباعة الجائلين بـ"شوقية مكة"

ضمن جولات البلدية الرقابية المكثفة وللقضاء على الظواهر السلبية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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نفذت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية الشوقية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، حملة على الأسواق والمنشآت الغذائية، ضمن جولات البلدية الرقابية المكثفة على الباعة الجائلين المخالفين.

يأتي ذلك امتدادًا لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية "غذاؤكم أمانة"؛ وبهدف القضاء على الظواهر السلبية، والتأكد من سلامة المواد الغذائية، وتطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقًا للأنظمة والقوانين المتبعة.

وأوضح رئيس بلدية الشوقية الفرعية المهندس محمد بن غالب المشيخي، أنه تم مصادرة 489 كجم من الخضار تم ضبطها من الباعة الجائلين، وتسليمها لجمعية إكرام لحفظ النعمة بعد التأكد من سلامتها.

ودعا "المشيخي" المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، مبينًا أنه في حال وجود ملاحظات ومخالفات بلدية يمكن التواصل عبر رقم البلاغات الموحد (940)؛ ليتم اتخاذ كل الإجراءات النظامية حيال المخالفات المرصودة.

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