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الأخضر يرفع استعداده لمواجهة الأردن .. في كأس العرب

واصل المنتخب السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، تدريباته في العاصمة القطرية "الدوحة" تحضيرًا لمواجهة منتخب الأردن ، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العرب فيفا قطر 2021.

ميدانيًا، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على "ملعب نادي الخريطيات الرياضي"، تحت إشراف المدير الفني "لورينت بونادي" بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير قبل أن يجري مناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، انتظم الثنائي "عبد الله الحمدان، محمد القحطاني" في معسكر الأخضر بعد انتهاء مشاركتهما مع ناديهما في الجولة الثالثة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وشارك الثنائي في الحصة التدريبية برفقة زملائهم. من جهة أخرى، يختتم الأخضر يوم غدٍ الثلاثاء استعداداته بحصة تدريبية عند السابعة والنصف مساءً على "ملعب نادي الخريطيات الرياضي"، في حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأخضر يرفع استعداده لمواجهة الأردن .. في كأس العرب
سبق

واصل المنتخب السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، تدريباته في العاصمة القطرية "الدوحة" تحضيرًا لمواجهة منتخب الأردن ، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العرب فيفا قطر 2021.

ميدانيًا، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على "ملعب نادي الخريطيات الرياضي"، تحت إشراف المدير الفني "لورينت بونادي" بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير قبل أن يجري مناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، انتظم الثنائي "عبد الله الحمدان، محمد القحطاني" في معسكر الأخضر بعد انتهاء مشاركتهما مع ناديهما في الجولة الثالثة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وشارك الثنائي في الحصة التدريبية برفقة زملائهم. من جهة أخرى، يختتم الأخضر يوم غدٍ الثلاثاء استعداداته بحصة تدريبية عند السابعة والنصف مساءً على "ملعب نادي الخريطيات الرياضي"، في حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
11:18 PM

الأخضر يرفع استعداده لمواجهة الأردن .. في كأس العرب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدوحة
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واصل المنتخب السعودي لكرة القدم، اليوم الاثنين، تدريباته في العاصمة القطرية "الدوحة" تحضيرًا لمواجهة منتخب الأردن ، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العرب فيفا قطر 2021.

ميدانيًا، أجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية على "ملعب نادي الخريطيات الرياضي"، تحت إشراف المدير الفني "لورينت بونادي" بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير قبل أن يجري مناورة تكتيكية على كامل مساحة الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، انتظم الثنائي "عبد الله الحمدان، محمد القحطاني" في معسكر الأخضر بعد انتهاء مشاركتهما مع ناديهما في الجولة الثالثة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وشارك الثنائي في الحصة التدريبية برفقة زملائهم. من جهة أخرى، يختتم الأخضر يوم غدٍ الثلاثاء استعداداته بحصة تدريبية عند السابعة والنصف مساءً على "ملعب نادي الخريطيات الرياضي"، في حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة.

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