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سلامة جوية وأمن طيران وبنود أخرى.. اتفاقية مع أوكرانيا في خدمات النقل الجوي

تضمنت عدداً من البنود التنظيمية المتعلقة بتعددية تعيين الناقلات الوطنية لكلا البلدين

وقّع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد المنصوري "عبر الاتصال المرئي"، اليوم، اتفاقية تعاون في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء أوكرانيا، التي مثّلها رئيس الإدارة الحكومية الأوكرانية للطيران ألكساندر بيلتشوك وذلك بمقر الهيئة في الرياض.

وتضمنت الاتفاقية الموقعة عدداً من البنود التنظيمية المتعلقة بتعددية تعيين الناقلات الوطنية لكلا البلدين، وجوانب تتعلق بضمان السلامة الجوية، وأمن الطيران، وجدول الطرق التي سيتم تشغيلها، وغيرها من البنود الأخرى التي تعزز مجالات التعاون في خدمات النقل الجوي.

يُذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تسعى إلى تطوير النقل الجوي وفق أحدث المعايير العالمية، وتعزيز مكانة المملكة عالمياً كجهة مؤثرة في صناعة الطيران المدني الدولي، وتحقيق النمو والاستدامة الاقتصادية، وتطبيق الأنظمة واللوائح والإجراءات الكفيلة بسلامة النقل الجوي، وبناء منظومة مطارات حديثة بخدمات عصرية ومتقدمة.

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سلامة جوية وأمن طيران وبنود أخرى.. اتفاقية مع أوكرانيا في خدمات النقل الجوي
سبق

وقّع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد المنصوري "عبر الاتصال المرئي"، اليوم، اتفاقية تعاون في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء أوكرانيا، التي مثّلها رئيس الإدارة الحكومية الأوكرانية للطيران ألكساندر بيلتشوك وذلك بمقر الهيئة في الرياض.

وتضمنت الاتفاقية الموقعة عدداً من البنود التنظيمية المتعلقة بتعددية تعيين الناقلات الوطنية لكلا البلدين، وجوانب تتعلق بضمان السلامة الجوية، وأمن الطيران، وجدول الطرق التي سيتم تشغيلها، وغيرها من البنود الأخرى التي تعزز مجالات التعاون في خدمات النقل الجوي.

يُذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تسعى إلى تطوير النقل الجوي وفق أحدث المعايير العالمية، وتعزيز مكانة المملكة عالمياً كجهة مؤثرة في صناعة الطيران المدني الدولي، وتحقيق النمو والاستدامة الاقتصادية، وتطبيق الأنظمة واللوائح والإجراءات الكفيلة بسلامة النقل الجوي، وبناء منظومة مطارات حديثة بخدمات عصرية ومتقدمة.

18 يناير 2021 - 5 جمادى الآخر 1442
04:06 PM

سلامة جوية وأمن طيران وبنود أخرى.. اتفاقية مع أوكرانيا في خدمات النقل الجوي

تضمنت عدداً من البنود التنظيمية المتعلقة بتعددية تعيين الناقلات الوطنية لكلا البلدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي بن أحمد المنصوري "عبر الاتصال المرئي"، اليوم، اتفاقية تعاون في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء أوكرانيا، التي مثّلها رئيس الإدارة الحكومية الأوكرانية للطيران ألكساندر بيلتشوك وذلك بمقر الهيئة في الرياض.

وتضمنت الاتفاقية الموقعة عدداً من البنود التنظيمية المتعلقة بتعددية تعيين الناقلات الوطنية لكلا البلدين، وجوانب تتعلق بضمان السلامة الجوية، وأمن الطيران، وجدول الطرق التي سيتم تشغيلها، وغيرها من البنود الأخرى التي تعزز مجالات التعاون في خدمات النقل الجوي.

يُذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تسعى إلى تطوير النقل الجوي وفق أحدث المعايير العالمية، وتعزيز مكانة المملكة عالمياً كجهة مؤثرة في صناعة الطيران المدني الدولي، وتحقيق النمو والاستدامة الاقتصادية، وتطبيق الأنظمة واللوائح والإجراءات الكفيلة بسلامة النقل الجوي، وبناء منظومة مطارات حديثة بخدمات عصرية ومتقدمة.

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