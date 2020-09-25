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الديوان الملكي: وفاة الأمير سعود بن فهد بن منصور بن جلوي

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير سعود بن فهد بن منصور بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – اليوم الجمعة الموافق 8 / 2 / 1442هـ في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

الديوان الملكي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الديوان الملكي: وفاة الأمير سعود بن فهد بن منصور بن جلوي
سبق

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير سعود بن فهد بن منصور بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – اليوم الجمعة الموافق 8 / 2 / 1442هـ في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442
02:01 AM
اخر تعديل
25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442
02:57 AM

الديوان الملكي: وفاة الأمير سعود بن فهد بن منصور بن جلوي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
2,378

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير سعود بن فهد بن منصور بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – اليوم الجمعة الموافق 8 / 2 / 1442هـ في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

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