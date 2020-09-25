انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير سعود بن فهد بن منصور بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – اليوم الجمعة الموافق 8 / 2 / 1442هـ في مدينة الرياض.

"بيان من الديوان الملكي"

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

الديوان الملكي: وفاة الأمير سعود بن فهد بن منصور بن جلوي وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-09-25 صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي: "بيان من الديوان الملكي" انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير سعود بن فهد بن منصور بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – اليوم الجمعة الموافق 8 / 2 / 1442هـ في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442 02:01 AM

اخر تعديل 25 سبتمبر 2020 - 8 صفر 1442 02:57 AM

الديوان الملكي: وفاة الأمير سعود بن فهد بن منصور بن جلوي





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صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:

"بيان من الديوان الملكي"

انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير سعود بن فهد بن منصور بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – اليوم الجمعة الموافق 8 / 2 / 1442هـ في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".