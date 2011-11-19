كشافة السعودية تُشارك نظيرتها العمانية الاحتفاء باليوم الوطني الــ48

"الحربي": مشاركة الأشقاء تعبير عن روابط الأخوّة والمحبّة بين البلدين

شاركت جمعية الكشافة العربية السعودية في الاحتفاء الذي أقامته المديرية العامة للكشافة والمرشدات بسلطنة عمان مساء أمس بمناسبة اليوم الوطني الثامن والأربعين للسلطنة، بحضور المدير المساعد للكشافة بالمديرية العامة لكشافة والمرشدات في سلطنة عمان محمد بن عبدالله الهنائي، والأمين العام المساعد للشؤون الفنية بجمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور صالح بن رجاء الحربي وذلك في مخيم السلطان قابوس الكشفي بالملدة.

وتضمن الاحتفال تقديم مجموعة من الكلمات والقصائد الوطنية، وبعض الرقصات الشعبية التي شاركهم فيها المشاركون من كشافة المملكة بالدورة الكشفية العربية لتأهيل مشرفي ومسؤولي مراكز التدريب والمخيمات الكشفية التي تستضيفها سلطنة عمان حالياً.

وقدم الدكتور صالح الحربي باسم كشافة المملكة للأشقاء في سلطنة عمان التهاني بتلك المناسبة، مؤكداً أن هذه المشاركة واجب وطني تجاه عمان حكومة وشعباً، وتعبير عن روابط الأخوة والمحبة، التي تجمع المملكة وسلطنة عمان، متمنياً للشعب العماني الشقيق التقدم والازدهار في المجالات كافة.