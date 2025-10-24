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أمير جازان يتفقد سير العمل بالمشروعات التنموية بضمد

شملت "الحدائق والسفلتة والإنارة ودرء أخطار السيول"

قام أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، اليوم، بجولة ميدانية على العديد من المشروعات التنموية والخدمية والبلدية المُنَفّذة والتي تحت التنفيذ بمحافظة ضمد.

واستمع لشرح مفصل من رئيس بلدية ضمد عبدالعزيز بن محمد الشعبي حول المشاريع التي تضمنت تدشين المركز الحضاري بمركز الشقيري التابع للمحافطة، وسير العمل بمشروعات الحدائق العامة والسفلتة والإنارة ودرء أخطار السيول، وغيرها من المشروعات البلدية المنفذة والتي تحت التنفيذ بضمد والمراكز والقرى التابعة لها.

ووقف أمير منطقة جازان خلال الجولة، على سير العمل ببعض المشروعات التابعة لعدد من الجهات في مجالات التعليم والمياه والإسكان والرياضة والدفاع المدني، وغيرها من المجالات المتعلقة بخدمة المواطن والمقيم بالمحافظة؛ مستمعًا لشرح مماثل من مديري الجهات ذات العلاقة عن تلك المشروعات.

وحضر الجولة مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، ووكيل إمارة المنطقة عبدالله بن صالح المديميغ، ومحافظ ضمد عبدالله بن خالد البراق، وعدد من المسؤولين.

محمد بن ناصر بن عبدالعزيز ضمد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير جازان يتفقد سير العمل بالمشروعات التنموية بضمد
سبق

قام أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، اليوم، بجولة ميدانية على العديد من المشروعات التنموية والخدمية والبلدية المُنَفّذة والتي تحت التنفيذ بمحافظة ضمد.

واستمع لشرح مفصل من رئيس بلدية ضمد عبدالعزيز بن محمد الشعبي حول المشاريع التي تضمنت تدشين المركز الحضاري بمركز الشقيري التابع للمحافطة، وسير العمل بمشروعات الحدائق العامة والسفلتة والإنارة ودرء أخطار السيول، وغيرها من المشروعات البلدية المنفذة والتي تحت التنفيذ بضمد والمراكز والقرى التابعة لها.

ووقف أمير منطقة جازان خلال الجولة، على سير العمل ببعض المشروعات التابعة لعدد من الجهات في مجالات التعليم والمياه والإسكان والرياضة والدفاع المدني، وغيرها من المجالات المتعلقة بخدمة المواطن والمقيم بالمحافظة؛ مستمعًا لشرح مماثل من مديري الجهات ذات العلاقة عن تلك المشروعات.

وحضر الجولة مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، ووكيل إمارة المنطقة عبدالله بن صالح المديميغ، ومحافظ ضمد عبدالله بن خالد البراق، وعدد من المسؤولين.

23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
12:34 PM

أمير جازان يتفقد سير العمل بالمشروعات التنموية بضمد

شملت "الحدائق والسفلتة والإنارة ودرء أخطار السيول"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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قام أمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، اليوم، بجولة ميدانية على العديد من المشروعات التنموية والخدمية والبلدية المُنَفّذة والتي تحت التنفيذ بمحافظة ضمد.

واستمع لشرح مفصل من رئيس بلدية ضمد عبدالعزيز بن محمد الشعبي حول المشاريع التي تضمنت تدشين المركز الحضاري بمركز الشقيري التابع للمحافطة، وسير العمل بمشروعات الحدائق العامة والسفلتة والإنارة ودرء أخطار السيول، وغيرها من المشروعات البلدية المنفذة والتي تحت التنفيذ بضمد والمراكز والقرى التابعة لها.

ووقف أمير منطقة جازان خلال الجولة، على سير العمل ببعض المشروعات التابعة لعدد من الجهات في مجالات التعليم والمياه والإسكان والرياضة والدفاع المدني، وغيرها من المجالات المتعلقة بخدمة المواطن والمقيم بالمحافظة؛ مستمعًا لشرح مماثل من مديري الجهات ذات العلاقة عن تلك المشروعات.

وحضر الجولة مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، ووكيل إمارة المنطقة عبدالله بن صالح المديميغ، ومحافظ ضمد عبدالله بن خالد البراق، وعدد من المسؤولين.

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